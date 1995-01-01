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    Триппьер, Льоренте и Коста – в старте «Атлетико»; у «РБ Лейпциг» с первых минут выйдут Упамекано и Нкунку

    Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Атлетико» на очный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампл, Забитцер, Нкунку, Лаймер, Ольмо, Поульсен.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Коста.

    • Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: -53

      Синитсосит 1 час назад

      посмотрим футбольчик нормальный, а то от игры шлюбы и голубого питорского подташнивает, позор бомжам

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