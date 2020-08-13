Триппьер, Льоренте и Коста – в старте «Атлетико»; у «РБ Лейпциг» с первых минут выйдут Упамекано и Нкунку

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Атлетико» на очный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампл, Забитцер, Нкунку, Лаймер, Ольмо, Поульсен.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Триппьер, Савич, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Коста.
- Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный твиттер УЕФА