«СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть отстранен от работы рефери.

Как пишет «Спорт-Экспресс», вероятнее всего, Казарцев будет пожизненно исключен из числа арбитров Премьер-лиги. При более мягком сценарии, его отстранят до конца года от работы во всех дивизионах.

Отстранение Казарцева произойдет вне зависимости от результатов проверки на полиграфе, которая запланирована на сегодня. Наказание последует и для видеоассистента Алексея Еськова, но он будет отстранен временно.