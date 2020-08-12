«СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть отстранен от работы рефери.
Как пишет «Спорт-Экспресс», вероятнее всего, Казарцев будет пожизненно исключен из числа арбитров Премьер-лиги. При более мягком сценарии, его отстранят до конца года от работы во всех дивизионах.
Отстранение Казарцева произойдет вне зависимости от результатов проверки на полиграфе, которая запланирована на сегодня. Наказание последует и для видеоассистента Алексея Еськова, но он будет отстранен временно.
- С призывом пожизненного исключения Казарцева из числа рефери РПЛ обратился клуб ветеранов «Спартака».
- Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение в матче «Спартак» – «Сочи» решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
Источник: «Спорт-Экспресс»