Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть отстранен от работы рефери.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», вероятнее всего, Казарцев будет пожизненно исключен из числа арбитров Премьер-лиги. При более мягком сценарии, его отстранят до конца года от работы во всех дивизионах.

    Отстранение Казарцева произойдет вне зависимости от результатов проверки на полиграфе, которая запланирована на сегодня. Наказание последует и для видеоассистента Алексея Еськова, но он будет отстранен временно.

    • С призывом пожизненного исключения Казарцева из числа рефери РПЛ обратился клуб ветеранов «Спартака».
    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение в матче «Спартак» – «Сочи» решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Комментарии66
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9230

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Причем тут Казарцев, ели чучело Еськов с помощью повторов на экране не может понять, что там происходило, так вот кого слать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      alll-333 9 минут назад

      какие то расплывчатые полумеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4961

      Hektor 84 14 минут назад

      По какому протоколу Еськов не мог отменить решение Казанцева? Не пойму что за чушь он несет? Отменить не мог, но мог повлиять на решение главного. А как тогда видео ассистент на матче Интер - Байер? Там ассистент указал главному на отсутствие нарушений в штрафной и главный отменил свои первоначальные решения. В России вар или не вар разницы нет. Продажная система. Казанцеву и еськову надо эту игру каждый день целый год показывать идиотам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3035

      TOMSON 36 минут назад

      А надо наоборот. Еськова пожизненно, тк он даже с помощью технологий не смог понять пенальти там или нет. А Казарцева временно, тк требуется улучшения профессиональных качеств.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +444

      alll-333 > TOMSON 8 минут назад

      мудрые слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 44 минуты назад

      Помните, что позор СБГ(Т) - ЛГБТ в футболе!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +444

      alll-333 > Spartak Piter 7 минут назад

      ты малой какой то озабоченный. где не откроешь- одна и та же твоя хрен-ь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      starche 46 минут назад

      Шмурнова надо гнать поганой метлой! Вон провокаторов! Это он с камарильей спровоцировал безобразный поступок Широкова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      starche 48 минут назад

      Мясо хочет, чтобы ему подсуживали...............и ведь добились.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > starche 45 минут назад

      Судить правильно не подусуживание.
      Вот СБГ(Т) подсуживают. Пенали, офсады у них это норма. Против них ВАР не смотрят!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      kvm 49 минут назад

      когда расстрел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      starche 50 минут назад

      Как горлопанов Матча ТВ напугались!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      starche 51 минуту назад

      Ахинея несусветная!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78440
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru