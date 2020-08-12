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  • «СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

«СЭ»: Казарцева, скорее всего, пожизненно отстранят от судейства

12 августа 2020, 13:17
108

Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть отстранен от работы рефери.

Как пишет «Спорт-Экспресс», вероятнее всего, Казарцев будет пожизненно исключен из числа арбитров Премьер-лиги. При более мягком сценарии, его отстранят до конца года от работы во всех дивизионах.

Отстранение Казарцева произойдет вне зависимости от результатов проверки на полиграфе, которая запланирована на сегодня. Наказание последует и для видеоассистента Алексея Еськова, но он будет отстранен временно.

  • С призывом пожизненного исключения Казарцева из числа рефери РПЛ обратился клуб ветеранов «Спартака».
  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение в матче «Спартак» – «Сочи» решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (108)
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Руслан ДСЛЦЗ
1597227707
Так он же единственный кто не виноват. Стоял в 25 метрах, показалось что пенка- назначил. Отстранять пожизненно надо Еськова который это видел с 5 ракурсов и подтвердил решение.
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derrik2000
1597228311
И сразу после заседания КДК - в "Белый лебедь" его, нехорошего! ))))))))))))))))))))))))))) "Наказание последует и для видеоассистента Алексея Еськова, но он будет отстранен временно." А это уже ПЛЕВОК ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ НАШЕГО ФУТБОЛА! Главная скотина в разыгравшемся скандале - Еськов, а сурово наказывают Казарцева! Звание "Арбитр ФИФА" - это что, пожизненная индульгенция? Я читал, конечно, почему Ескова хотят наказать только временно, но он же, скотина, и дальше будет так же "объективно судить", прикрываясь, как фиговым листом, этим званием!!! Очень хочу верить, чтобы всё таки РФС нашло выход из создавшегося положения и на место Еськова подала заявку в ФИФА о назначении арбитром этой уважаемой организации другого человека.
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Krasnodar 123
1597231622
Шмурнов-ПРОВОКАТОР! Причем законченный!
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Nevsky_RU
1597232079
Конечно надо отстранять, гол Соболева забитый с явным нарушением засчитал, даже VAR не помог. Дальнейших событий могло бы и не быть поступи он в тот момент по совести и по правилам. Очередная судейская ошибка в пользу мясокомбината
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Из Твери Леха
1597232122
Если за каждый спорный или несправедливый пенальти отстранять судей пожизненно, то судей не останется. Нельзя вестись на поводу у визжащей и хрюкающей толпы. Это манипуляция и шантаж с их стороны, а так же со стороны какого-то там клуба красно-бледных пердунов.
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starche
1597233982
Шмурнова надо гнать поганой метлой! Вон провокаторов! Это он с камарильей спровоцировал безобразный поступок Широкова.
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Skull_Boy
1597236686
Причем тут Казарцев, ели чучело Еськов с помощью повторов на экране не может понять, что там происходило, так вот кого слать надо
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_Marqella_
1597237856
Бред конечно....
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alp
1597238686
за одну ошибку??? чета слишком жирно за спратак
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isakkobelini
1597239188
До нылись твари красно-белые, человеку карьеру испортили хотя не чего на зеркало пенять коли рожа крива.
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