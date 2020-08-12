Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе

Главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) Василий Казарцев согласился пройти проверку на детекторе лжи.

В контрактах судей РФС нет пункта о прохождении полиграфа.

Проверку проведут эксперты, ранее сотрудничавшие с РФС.

Не исключается, что тестирование пройдет и видеоассистент на матче «Спартак» – «Сочи» Алексей Еськов.