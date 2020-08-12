Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе

Главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) Василий Казарцев согласился пройти проверку на детекторе лжи.
В контрактах судей РФС нет пункта о прохождении полиграфа.
Проверку проведут эксперты, ранее сотрудничавшие с РФС.
Не исключается, что тестирование пройдет и видеоассистент на матче «Спартак» – «Сочи» Алексей Еськов.
- Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
- После матча Казарцева отстранили от судейства.
- Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.
Источник: «Спорт-Экспресс»