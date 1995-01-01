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    Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе

    Главный арбитр матча «Спартак»«Сочи» (2:2) Василий Казарцев согласился пройти проверку на детекторе лжи.

    В контрактах судей РФС нет пункта о прохождении полиграфа.

    Проверку проведут эксперты, ранее сотрудничавшие с РФС.

    Не исключается, что тестирование пройдет и видеоассистент на матче «Спартак» – «Сочи» Алексей Еськов.

    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии36
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      Рейтинг: +444

      alll-333 5 минут назад

      у стенки?

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      Рейтинг: +548

      Кирпичный 19 минут назад

      Да на кол его посадите все то делов

      1
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      Рейтинг: +20

      Джордж Ив 59 минут назад

      Это типо спросят , за гонорар свёл матч к ничьей или из за личной неприязни к Спартаку ???

      0
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 1 час назад

      Скоро трибуны всех команд, кроме СБГ(Т) (ЛГБТ в футболе) и Сочи, будут скандировать позор зяниту. Миллер и Путинские дружки заигрались уже совсем. Но народ становится адекватным, ну кроме конечно СБГ(Т).

      ПОЗОР газовому выпердышу бомжа!!!!

      1
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      Рейтинг: +495

      Symbol 1 час назад

      Такая фикция)) Какой скажут сверху результат полиграфа, такой народу и скормят =) Неужели РФС допустит, чтоб не дай то бог полиграф показал, что был подкуп/давление или какое-либо другое воздействие на арбитра. Лет на 100 сразу от еврокубков отстранят)

      1
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      Рейтинг: +43

      Shahob 1 час назад

      А будет фулл видео с этого допроса? Или же в кабинке ВАР это всё пройдёт и никто не узнает?

      0
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      Рейтинг: +527

      Vepras 1 час назад

      Детектор сгорит от стыда после ответов

      0
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      Рейтинг: +4055

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      на детектере окажется ,что вася с еськом засланы госдепом...))

      0
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      Рейтинг: +1894

      Питерский князь 1 час назад

      Еще один повод будет, плюнуть в лицо Федуну!
      =)))

      -3
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      Рейтинг: +11192

      silver29 > Питерский князь 1 час назад

      Аха ха пока у вас получается плюнуть на опу азмуна перед сексом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1894

      Питерский князь > silver29 1 час назад

      Отвечайте за базар, снимайтесь, в по.рно видео!
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > Питерский князь 1 час назад

      О питаршка)))) Наверное за коммуналку все отдал и кушать нечего, но все ровно жопой за антинародный клуб))))

      1
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      Рейтинг: +1894

      Питерский князь > Spartak Piter 1 час назад

      Рот помой, подмойся, тебе пора на работу.
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > Питерский князь 51 минуту назад

      Леня Федун не при власти, но нагнул тупых Миллеров, дюковых и Ротенбергов. Они засикались когда про снятие сказал. Нассал им на головы приколом с Химками, да так что они обтикая за день регламент переделали.
      Тупое правительство, тупые управленцы, тупой зянит, тупые болелы. Все закономерно!!!!!

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      Рейтинг: +3332

      AtticusFinch 2 часа назад

      Страна дураков

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