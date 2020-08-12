Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе

12 августа 2020, 12:25
31

Главный арбитр матча «Спартак»«Сочи» (2:2) Василий Казарцев согласился пройти проверку на детекторе лжи.

В контрактах судей РФС нет пункта о прохождении полиграфа.

Проверку проведут эксперты, ранее сотрудничавшие с РФС.

Не исключается, что тестирование пройдет и видеоассистент на матче «Спартак» – «Сочи» Алексей Еськов.

  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
  • После матча Казарцева отстранили от судейства.
  • Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1597224472
Ну пройдет, что дальше? Может Федуна на полиграф пригласить и спросить, почему он оказывает давление на судей, делая из каждой мухи слона!?
Ответить
ivany4
1597225151
А в регламенте ПЛ есть основания прохождения полиграфа и какие санкции после этого??? Как дети с этим полиграфом носятся. Нашли панацею от всех бед.)))
Ответить
Иван Петров 1986
1597228807
А иголки под ногти будут?
Ответить
ArReal
1597229216
Страна дураков
Ответить
Symbol
1597232220
Такая фикция)) Какой скажут сверху результат полиграфа, такой народу и скормят =) Неужели РФС допустит, чтоб не дай то бог полиграф показал, что был подкуп/давление или какое-либо другое воздействие на арбитра. Лет на 100 сразу от еврокубков отстранят)
Ответить
Spartak Piter
1597232671
Скоро трибуны всех команд, кроме СБГ(Т) (ЛГБТ в футболе) и Сочи, будут скандировать позор зяниту. Миллер и Путинские дружки заигрались уже совсем. Но народ становится адекватным, ну кроме конечно СБГ(Т). ПОЗОР газовому выпердышу бомжа!!!!
Ответить
Кирпичный
1597235539
Да на кол его посадите все то делов
Ответить
Просто-333
1597236405
у стенки?
Ответить
Синитсосит
1597244464
пусть у него спросят, правда ли когда он взятку брал он радовался или плакал от счастья, #зинидсосать
Ответить
Есь Казарский
1597248137
А Еськов упал в отказ..гыгы
Ответить
Главные новости
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+