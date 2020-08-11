Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мутко против»: зарплата Джано в «Роторе» – 1,7 миллиона рублей в месяц

«Мутко против»: зарплата Джано в «Роторе» – 1,7 миллиона рублей в месяц

11 августа 2020, 16:02
7

Бывший полузащитник «Спартака» Джано, подписавший контракт с «Ротором», зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Мутко против»

Если футболист наберет за сезон 10 очков по системе «гол+пас», то ему заплатят бонус в размере 1,1 миллиона рублей. Контрактом игрока предусмотрены дополнительные премии. Договор с игроком действителен до 20 мая 2021 года.

  • Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц, сообщал журналист Сергей Егоров.
  • Последним клубом Джано был кипрский «Анортосис».
  • Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
  • «Ротор» не выступал с РПЛ с 2004 года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ротор Джано
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1597154985
Многовато для лентяя и бездельника.
Ответить
Синитсосит
1597157620
вперёд позоный бомжевик, покажи своё гумно, кто там судит то
Ответить
Томик
1597158771
Просто бред какой-то. Это чучело даже на Кипре не заиграло в команде друга.
Ответить
_MATRIX_
1597159720
Млять, не называйте ЭТО зарплатой!!! >( ЭТО, *****, г.р.ё.б.а.н.о.е. безумие, когда какому-то ушлёпку за перекатывание мяча выдают 1.7 млн. (!) рублей в месяц (!) - больше 20 миллионов в год! Тут, млять, вкалываешь как вол, и двадцатой доли этой суммы не видишь, а эти падлы гребут такие бабки за такую х.е.р.н.ю. Вот вам и капитализм, млять.
Ответить
фанат джигурды
1597163845
10 очков он наберёт, если только будет 4-5 игр против состава "А ля Ростов на матч с командой из Краснодарского края", потому что больше он, скорее всего, не сыграет и будет в лазарете.
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+