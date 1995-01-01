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    «Мутко против»: зарплата Джано в «Роторе» – 1,7 миллиона рублей в месяц

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано, подписавший контракт с «Ротором», зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Мутко против»

    Если футболист наберет за сезон 10 очков по системе «гол+пас», то ему заплатят бонус в размере 1,1 миллиона рублей. Контрактом игрока предусмотрены дополнительные премии. Договор с игроком действителен до 20 мая 2021 года.

    • Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц, сообщал журналист Сергей Егоров.
    • Последним клубом Джано был кипрский «Анортосис».
    • Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
    • «Ротор» не выступал с РПЛ с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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