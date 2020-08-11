«Мутко против»: зарплата Джано в «Роторе» – 1,7 миллиона рублей в месяц

Бывший полузащитник «Спартака» Джано, подписавший контракт с «Ротором», зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Мутко против»
Если футболист наберет за сезон 10 очков по системе «гол+пас», то ему заплатят бонус в размере 1,1 миллиона рублей. Контрактом игрока предусмотрены дополнительные премии. Договор с игроком действителен до 20 мая 2021 года.
- Срок контракта Джано – год, зарплата – 1 миллион рублей в месяц, сообщал журналист Сергей Егоров.
- Последним клубом Джано был кипрский «Анортосис».
- Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
- «Ротор» не выступал с РПЛ с 2004 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»