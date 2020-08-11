«Мутко против»: зарплата Джано в «Роторе» – 1,7 миллиона рублей в месяц

Бывший полузащитник «Спартака» Джано, подписавший контракт с «Ротором», зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Мутко против»

Если футболист наберет за сезон 10 очков по системе «гол+пас», то ему заплатят бонус в размере 1,1 миллиона рублей. Контрактом игрока предусмотрены дополнительные премии. Договор с игроком действителен до 20 мая 2021 года.