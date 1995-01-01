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    Еськов: «Если бы я сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол VAR и понес бы наказание»

    Судья Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил, почему не убедил главного арбитра Василия Казарцева не назначать второй пенальти в ворота столичной команды.

    «Я не могу это не отменить»? Эта фраза говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR. В соответствии с [рекомендациями] УЕФА мы вмешиваемся только в очевидных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

    Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента VAR, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

    Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал: «Василий, это не пенальти» – я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.

    Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут – я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного», – сказал Еськов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5600

      Борат 6 минут назад

      Но за пищевик всё равно стыдно !
      Играли как гумно и результат более чем справедливый !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1794

      vsespartak01 > Борат 2 минуты назад

      гумно и результат появления тебя на свет вещи одинаковые!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      afw13 7 минут назад

      мутный типок, наподобие местного неадеквата бората.

      2
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      Рейтинг: +10753

      KLIM777 12 минут назад

      Если бы я сказал: «Василий, это не пенальти» – я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.
      _____________

      Сейчас то после отправки записей ты должен уйти на пенсию

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