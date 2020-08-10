Еськов: «Если бы я сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол VAR и понес бы наказание»

Судья Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил, почему не убедил главного арбитра Василия Казарцева не назначать второй пенальти в ворота столичной команды.

«Я не могу это не отменить»? Эта фраза говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR. В соответствии с [рекомендациями] УЕФА мы вмешиваемся только в очевидных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента VAR, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал: «Василий, это не пенальти» – я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.

Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут – я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного», – сказал Еськов.