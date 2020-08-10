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  • Еськов: «Если бы я сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол VAR и понес бы наказание»

Еськов: «Если бы я сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол VAR и понес бы наказание»

10 августа 2020, 22:33
65

Судья Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил, почему не убедил главного арбитра Василия Казарцева не назначать второй пенальти в ворота столичной команды.

«Я не могу это не отменить»? Эта фраза говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR. В соответствии с [рекомендациями] УЕФА мы вмешиваемся только в очевидных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента VAR, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей. Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации. Если бы я сказал: «Василий, это не пенальти» – я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.

Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут – я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного», – сказал Еськов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Еськов Алексей
Комментарии (65)
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Alex Flash
1597089635
Сейчас играют Интер-Байер. Первый тайм. Главный назначает пенальти за попадание мячом в прижатую руку. ВАР ему:Иды суда! Посмотрел и отменил .Вот это протокол. А у вас - фуфлозорий!
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ivany4
1597092592
Похоже Еськов лапшу вешает всем на уши. Видимо он не знает, что на бомбардире разбирают работу ВАР. В приложении к регламенту РПЛ четко прописаны ключевые пункты по взаимодействию главного судьи и арбитра ВАР: Главный судья сам решает, надо ли прислушиваться к рекомендациям арбитра ВАР. Окончательное решение всегда за судьей, даже если арбитр ВАР выступает против. Первоначальное решение по эпизоду меняется только в случае, если арбитр ВАР видит очевидную ошибку. Во втором пункте четко написано, что арбитр ВАР может быть как за, так и против. А третий так вообще подводит его под статью, о искажении(подтасовке) результата просмотра. Так кто запретил Еськову говорить Казарцеву правду???
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uBaH_
1597092833
Смотрю ЛЕ Интер - Байер - все четко работает, а наши клоуны отмазки все придумывают)
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zarsm
1597093899
Посмотри как работает ВАР на матче Интер-Байер. Клоун. Тебе максимум коров пасти в колхозе
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Йост
1597094501
А в игре ЛЕ Интер-Байер, судья VAR, сказал главному судье(аж 2 раза), что не было пенальти, тем самым дважды нарушив протокол. Получается, что он тогда теперь понесет наказание за это что ли? Похоже, что Кашшаи учит их не как надо судит, а как использовать VAR для оправдания своих неправильный решений.
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FanatSerj
1597099217
Что за ахинею он несет, красные карточки, пенальти, голы по умолчанию проверяются ВАР с самого начало так было всем разъяснено, посмотри ЛЕ балбес, от же бесят чмошники, вообще за Спартак не болею, а за Динамо, но нахрена вы ВАР тогда делали олухи.
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Garrincha58
1597115209
а за чем тогда VAR?: если не исправлять ошибки судей в поле, тогда на кой он?????
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АртурZaСМ
1597120240
Ах ты пи.д.ор ссаный проверять чистый гол на наличие нарушений это в соответствии с рекомендациями, а смотреть и отменить левых 2 пенальти (хотя это прямая обязанность ВАР) значит не в соответствии с рекомендациями. Смешно читать оправдания этих корунов что Казарцева, что этого урода. В своих оправданиях они уже давно переплюнули Петросяна...
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slavа0508
1597123653
Вопрос а зачем тратить миллиарды на этот ВАР,,,,,,,если даже грубые ошибки судей не исправляют,,,,нахер тогда держать целую кучу народа(наверное на хорошей зарплате)если это просто не работает???
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oyabun
1597124332
Какой то детский лепет. Видимо рассчитанный на то что Еськов обращается к толпе идиотов, которые только тупо мычат и согласно кивают головой. Он не просто грубо ошибся в матче, он еще и оскорбляет нас болельщиков, считая что можно легко впарить подобные отмазки стаду быдла.
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