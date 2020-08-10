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Семак подтвердил заражение игрока «Зенита» коронавирусом

10 августа 2020, 09:53
26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

«Ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор.

У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», – сказал Семак.

  • В пятницу «Зенит» выиграл Суперкубок России.
  • 11 августа команда стартует в РПЛ гостевым матчем против «Ротора».

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (26)
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den161
1597043124
Так надо всю команду на карантин на базе закрыть!
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vladimir-7
1597043136
Теперь надо проверить всех игроков Локомотива, которых могли заразить эти игроки Зенита.
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Avenger_93
1597043395
По правилам Зениту должны засчитать техническое, но это же Зенит им законы не писаны
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kvm
1597043617
шлюба + азмун
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Spartak Piter
1597048486
Шлюба заразил Азмуна через половой акт Все знают, что СБГТ это филиал ЛГБТ в футболе))
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позор судьям рпл
1597049938
говорили же дзюбе одевать презик когда азмуна шпилил нет же не послушал бревно это хахахахахха
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paracetamol
1597050027
Бывает. Суторма, Кузя или Осорио. Они в Суперкубке не играли.
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позор судьям рпл
1597056782
лишь ты не заразились синдромом гомика хахахаххахха
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позор судьям рпл
1597057113
знаете какую песню дзюба напевает теперь.кольщик наколи мне азмуна рядом чудотворной флаг зенитушки чтоб узнала вся о нас страна о неодекватов питерских.хаххахахахах
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Andrering87
1597063857
Зенит живет по своим законам, тут будет технарь Ротору!!! Иного быть не может!!!
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