Семак подтвердил заражение игрока «Зенита» коронавирусом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу ситуации с коронавирусом в команде.
«Ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор.
У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», – сказал Семак.
- В пятницу «Зенит» выиграл Суперкубок России.
- 11 августа команда стартует в РПЛ гостевым матчем против «Ротора».
Источник: Sportbox