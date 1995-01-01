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    Семак подтвердил заражение игрока «Зенита» коронавирусом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

    «Ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор.

    У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», – сказал Семак.

    • В пятницу «Зенит» выиграл Суперкубок России.
    • 11 августа команда стартует в РПЛ гостевым матчем против «Ротора».

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +17796

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      П****ц календарю!!!

      0
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      Рейтинг: +9218

      Skull_Boy 31 минуту назад

      100% Ротору техническое

      1
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      Рейтинг: +1283

      seth343 31 минуту назад

      Неужели это эти двое, хотя всем здоровья.

      1
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      Рейтинг: +5671

      ivany4 45 минут назад

      Заболевшим здоровья!
      А мы посмотрим для кого как написаны правила!
      Две недели на карантин и играть вторым составом не моложе 18 лет?
      Или как???

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      Рейтинг: +3080

      mdu86 > ivany4 10 минут назад

      Да никак! Перед законом все равны, но кто-то ровнее! Эта информация появилась ещё перед суперкубком, второго состава я не заметил)
      А если не дай бог кого-то из Локомотива заразили...

      0
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      Рейтинг: +16199

      bset 1 час назад

      Когда будут засчитывать поражение, случайно засчитают поражение Ротору. А потом такие "Ой, ошиблись", отстранят того, кто результат объявил, и спокойно с 3 очками продолжат готовиться к следующему туру.

      3
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      Рейтинг: +327

      Spirit_78 > bset 59 секунд назад

      Что за бред вы несете? Не уподобляйтесь мясным клоунам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      kvm 1 час назад

      шлюба + азмун

      3
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      Рейтинг: +483

      gari69 > kvm 51 минуту назад

      Половым путем заразились..

      2
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      Рейтинг: +739

      dimag 1 час назад

      Ну вот, у одного положительные, а у другого то отрицательные, а вы все - голубые голубые , не бывает голубей)

      1
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      Рейтинг: +162

      Avenger_93 1 час назад

      По правилам Зениту должны засчитать техническое, но это же Зенит им законы не писаны

      7
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      Рейтинг: +12211

      vladimir-7 1 час назад

      Теперь надо проверить всех игроков Локомотива, которых могли
      заразить эти игроки Зенита.

      3
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      Рейтинг: +2203

      den161 1 час назад

      Так надо всю команду на карантин на базе закрыть!

      2
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      Рейтинг: +12211

      vladimir-7 > den161 1 час назад

      ...и технарь записать Зениту с Ротором.

      2
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      Рейтинг: -85

      alarm_иг > vladimir-7 1 час назад

      Там технарь скорее ротору выпишут. Гыгы

      2
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