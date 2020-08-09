Казарцев отстранен от судейства. В отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

Пока переговоры судей не будут звучать хотя бы в эфире, судейскую коррупцию не искоренить.
Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
- Василий Казарцев судил матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
- Он назначил два пенальти в ворота московской команды.
В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.
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