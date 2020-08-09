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    Казарцев отстранен от судейства. В отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство

    Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

    В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.

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    Источник: «Спартак»

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    09.08.2020 23:36
    Комментарии42
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      Рейтинг: +2630

      maygli 19 минут назад

      Пока переговоры судей не будут звучать хотя бы в эфире, судейскую коррупцию не искоренить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      maygli 25 минут назад

      Ой! А чё так быстро приняли решение? Без заседания, без рассмотрения???
      Такое ощущение, что всё было прописано до игры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5627

      ivany4 27 минут назад

      Да хоть на кол посадите!!!
      Кто вернет честно заработанные очки Спартаку???
      Нам чужого не надо! Но и своего не отдадим!!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Красногорск_Фан > ivany4 18 минут назад

      Да он по ходу уже на колу. Чем ниже должность тем больше на него свалят вышестоящие. А на кого то сваливать придется, слишком уже громкий резонанс. Спартак был хорошо настроен в начале матча, по спортивному. Надеюсь, что этот настрой сохранится и украсит чемпионат )

      1
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      Рейтинг: +5627

      ivany4 > Красногорск_Фан 10 минут назад

      Настрой может и сохраниться, но как бы не пришлось смотреть на это в чемпионате страны БеНиЛюкс или какой другой.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      kliker 30 минут назад

      Эээ. Уже 8 матчей, 16!!! арбитров в поле и на ВАР, устроивших цирк с судейством Спартака, а запрет на судейство только одному?
      Кашшаи на венгерское мыло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      "supermax" 41 минуту назад

      а дайте фанатам разобраться...все тем кому небезразличен ФУТБОЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      Питерский князь > "supermax" 37 минут назад

      Интересно будет посмотреть, как вы в Сочи приедите разбираться?
      От вас там, мокрого мета не останется!
      =)))
      До аэропорта будете бежать и хрюкать!!!
      =)))
      Люблю Сочи!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3462

      "supermax" > Питерский князь 34 минуты назад

      к людям которым небезразличен футбол я тебя не отношу... и под этими людьми я имею в виду не фанатов спартака...а ВСЕХ фанатов...тупое ты питорское создание

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      Питерский князь > "supermax" 28 минут назад

      Давай, по чесноку.
      Сегодня, судейство было.....
      Было......
      Ты понял.
      Но Кули на зеркало пинять, если морда у самого....
      Тоже понял.
      У меня батя за СпартаГ, я за Зеню, так бывает.
      Но, если чемпионские надежды есть, судья не преграда - ХАРЕ НЫТЬ!

      -2
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      ...
      Рейтинг: -115

      alarm_иг > "supermax" 23 минуты назад

      Тупее этого питорского создания, к тому же еще и бывшего мента, на сайте нет. Гыгы. Судейство кричит было.... Было. Ахаха.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3462

      "supermax" > Питерский князь 21 минуту назад

      ну тебя то все устраивает...ты и слышать не слышал о спортивных принципах и чести....не вижу смысла в разговоре с тобой....тем более как ты выразился по чесноку...ты попросту не потянешь....у меня все

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      Питерский князь > "supermax" 16 минут назад

      Спокойной ночи, я спать.
      __________________________
      Ну хочешь, загружу?
      Чтоб, тебе крокодил приснился.
      =))))
      Да, шучу. устал.
      надеюсь вы, еще за ЛЧ поборетесь, а то, будет скучно.
      Некого толлить.
      Удачи мужики.
      Ветер в харю, я Ху.ярю!!!
      .=)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3462

      "supermax" > Питерский князь 12 минут назад

      раз уж ты резко переобулся в одеквашу то не позволю себе хамить на этот раз....всех благ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +671

      Semargl18 41 минуту назад

      Смысл какой? Переигровка? Очки вернут? ТАких одноразовых пол корпуса... толку то от этого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Вальдемар IV 41 минуту назад

      а теперь представим, было ли подобное при засуживании регионального клуба, которому не подмахивает добрая половина журналюг

      2
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Ceнит 41 минуту назад

      Обычная показуха. Я даже не удивлюсь если Ахмат засудят, что бы все внимание на мясных переключить, и вернуть должок так сказать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      Пусть венгерского Х*я кашшая с собой заберет, ***/* друг друга в офисе газпромом вместе с миллером, дюковым, дзюбой, путиным, и всей этой компашкой уе*****

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9421

      derrik2000 53 минуты назад

      А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Взаправду Казарцева снимают и будут с Еськовым разбираться????
      Ой, как я рад-то: даже слов не нахожу, чтобы выразить своё восхищение главой судейского корпуса.
      )))))))))))))))))
      Только один вопрос к нему: а с результатом матча-то что будет?
      Или всё - поезд ушёл?
      Тогда зачем эта показуха?


      P.S. А Еськов и Казарцев положили с пробором на мнение какого-то там Кашшаи: они тоже хочУт "домишки" на берегу "окиЯна", как у Вилкова!
      )))))))))))))))))))))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +2075

      Snek > derrik2000 14 минут назад

      Из-за судейских ошибок результаты матчей не отменяют.

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