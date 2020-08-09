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  • Маммана – о трансфере в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Цель – еврокубки»

Маммана – о трансфере в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Цель – еврокубки»

9 августа 2020, 00:31
53

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий по случаю трансфера в команду. Его арендовали у «Зенита».

«Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Я уже поужинал с Кристианом Нобоа.

Цель – постараться пройти в еврокубки», – сказал Маммана клубной пресс-службе.

  • «Зенит» купил Мамману в июле 2017 года у «Лиона» за 16 миллионов евро.
  • За три сезона 24-летний футболист провел 41 матч и сделал один ассист.
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: ютуб-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Сочи Маммана Эмануэль
Комментарии (53)
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ALEX ML
1596922467
Чего там великого? Газовая опухоль. И амбиции плешивого царя. Позорище
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АртурZaСМ
1596945944
Великий??? бл...... я просто ржу))))) Эти футболеры просто несут какую-то чушь, шаблонами херачат, даже не задумываясь что да как...
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Чехов на Садовой
1596948448
Растут люди, шлифуют мастерство! Вот уже и в великий клупп Сочи переманили. Прощай Зенит, перерос он тебя. Продолжит своё развитие, глядишь и сам Оренбург на просмотр пригласит!!!
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Oldtrafford83
1596949908
У нас в Ростове Макдак на набережной более велик чем фк Сочи)))
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Boeung777
1596951201
Я извиняюсь, а в чём величие то Сочи? Или я что-то пропустил?!
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Соарес
1596951931
Сразу видно дибил,назвав Сочи великим клубом. Ума зинит явно не прибавляет
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BANNIKOV1970
1596954566
Ку ку ,потеря с реальностью
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diadushka
1596961610
ФК "Сочи" основан в 2018 году.......... и уже великий!))) Гранды европейского футбола завидуют молча, они то веками куют величие себе, а тут 2 года.............)))
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AtticusFinch1
1596962768
Великий клуб.....ага с вековой историей и десятками трофеев))
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Мага 13
1596973328
а в чем "величие" фк "сочи", в разгроме юношей из Ростова?
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