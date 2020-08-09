Маммана – о трансфере в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Цель – еврокубки»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий по случаю трансфера в команду. Его арендовали у «Зенита».

«Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Я уже поужинал с Кристианом Нобоа.

Цель – постараться пройти в еврокубки», – сказал Маммана клубной пресс-службе.