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    Маммана – о трансфере в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Цель – еврокубки»

    Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий по случаю трансфера в команду. Его арендовали у «Зенита».

    «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Я уже поужинал с Кристианом Нобоа.

    Цель – постараться пройти в еврокубки», – сказал Маммана клубной пресс-службе.

    • «Зенит» купил Мамману в июле 2017 года у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • За три сезона 24-летний футболист провел 41 матч и сделал один ассист.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2022 года.

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    Источник: ютуб-канал «Сочи»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7179

      paracetamol 36 минут назад

      Давай, по составу - вполне!

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      Рейтинг: +13193

      slavutiq70 55 минут назад

      *********** это ,,,,,не есть хорошо,,,,,,сомневаюсь что болелы и руководство воспримут за правду,,,лишний перелиз вредит и тому кому лижут и тому кто лижет....всё должно быть в меру,,,

      0
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      Рейтинг: +103

      AnayTMN 57 минут назад

      Мамману жалко по-человечески. Был перспективный в Лионе, пришел в Зенит и две травмы одна за другой даже не дали шанса проявить себя. Теперь отдали в Сочи, хоть практика будет

      1
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      Рейтинг: +1505

      ALEX ML 1 час назад

      Чего там великого? Газовая опухоль. И амбиции плешивого царя. Позорище

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