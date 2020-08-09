Маммана – о трансфере в «Сочи»: «Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Цель – еврокубки»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий по случаю трансфера в команду. Его арендовали у «Зенита».
«Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Я уже поужинал с Кристианом Нобоа.
Цель – постараться пройти в еврокубки», – сказал Маммана клубной пресс-службе.
- «Зенит» купил Мамману в июле 2017 года у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- За три сезона 24-летний футболист провел 41 матч и сделал один ассист.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: ютуб-канал «Сочи»