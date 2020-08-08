Главные новости дня. «Локомотив» подписал Лисаковича, Пирло сменил Сарри в «Ювентусе»

«Ювентус» назначил Пирло на пост главного тренера.

Роналду забил все голы «Ювентуса» в плей-офф двух последних сезонов ЛЧ.

Роналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон, державшийся 94 года.

Сарри: «Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов».

Superdeporte: Черышев отказал московскому клубу.

«Локомотив» объявил о переходе Лисаковича.

Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре».

«Можете ухать, кричать и визжать что хотите. Я не уйду из клуба»: Кикнадзе поругался с болельщиками «Локомотива».

РПЛ. ЦСКА одержал гостевую победу над «Химками» в матче-открытии нового чемпионата.

15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче ФНЛ подряд.