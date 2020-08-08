Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетовал, что не получил от клуба приглашение на сегодняшнюю встречу с болельщиками, где вручались медали за итоговое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

«Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», – сказал 73-летний специалист.