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    Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетовал, что не получил от клуба приглашение на сегодняшнюю встречу с болельщиками, где вручались медали за итоговое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

    «Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», – сказал 73-летний специалист.

    • Семин покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1988

      mamba9090909 14 минут назад

      Обычное московское свинство. Для ничего святого нет. И болельщики Локо это спокойно проглотят.

      1
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      Рейтинг: +1821

      neim 21 минуту назад

      Да уж, свинство натуральное со стороны Локомотива. Кто же там бал правит, не уж-то этот грузин ?

      1
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      Рейтинг: +21

      выхухоль 24 минуты назад

      это свинство...просто паскудство, пусть старый с чудинкой, но он отработал на совесть, жил командой.

      2
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      Рейтинг: -70

      Волька 27 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Колхозник заплачь!

      -4
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      Рейтинг: +10801

      silver29 49 минут назад

      Болельщики Локомотива, вас же не мало, закажите персональную медаль для тренера принесшего известность и победы вашему клубу, соберите деньги и устройте персональное чествование для ТРЕНЕРА, не будьте безмолвным стадом, ничего не помнящим.

      7
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      Рейтинг: +6183

      alarm 52 минуты назад

      возможно, в локо сочли весьма вероятным, что палыч на вручении что-нибудь ляпнет нехорошее про них в микрофон, и это обязательно попадёт во все сми.

      3
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      Рейтинг: +7177

      paracetamol 55 минут назад

      Безобразие. Кто допустил, чтобы клуб приватизировали жулики? Министр путей сообщения вообще в курсе?

      1
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      Рейтинг: +1445

      petrucho-spb 58 минут назад

      Палыча жалко, так и на других работах -за прошлые заслуги не считается.

      3
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      Рейтинг: +10801

      silver29 59 минут назад

      Зато этот клоун кикнадзе рассуждает о спортивной морали, а на деле же никчемный человечишко. Палыч, уважение болельщиков стоит дороже медальки, как специалиста думаю тебя многие уважают, а медальками пусть эти поцы обвешаются.

      6
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      Рейтинг: +1379

      волчарик 1 час назад

      Некрасиво,не по человечески.Палыч столько сделал для Локо,а его так списали.

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