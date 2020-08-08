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  • Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре»

Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре»

8 августа 2020, 14:46
45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетовал, что не получил от клуба приглашение на сегодняшнюю встречу с болельщиками, где вручались медали за итоговое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

«Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», – сказал 73-летний специалист.

  • Семин покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
  • Новым тренером команды стал Марко Николич.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (45)
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JuicyG
1596888562
Позор!Позор!Позор!
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волчарик
1596888755
Некрасиво,не по человечески.Палыч столько сделал для Локо,а его так списали.
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petrucho-spb
1596888996
Палыча жалко, так и на других работах -за прошлые заслуги не считается.
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Волька
1596890820
Колхозник заплачь!
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выхухоль
1596891023
это свинство...просто паскудство, пусть старый с чудинкой, но он отработал на совесть, жил командой.
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mamba9090909
1596891624
Обычное московское свинство. Для ничего святого нет. И болельщики Локо это спокойно проглотят.
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Ганнибал Лектор
1596894918
Кошмар! Вроде Локомотив, а не Спартак, но поступок прям свинский
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амани
1596903304
кто бы . что не говорил. Палыч сделал Локомотив .....надо сказать спасибо человеку
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Dr.Metal
1596907302
Думаю каждый здесь одинаково относится к Семину с теплом, не смотря на клубные пристрастия. Результата добился - убрали. Кому то он сильно мешал
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maygli
1596911848
Юрий Палыч, безмерно уважаю вас. Ну и не надо перед ними унижаться. Не дай бог, Локо просядет, как при Смородской, и снова придут вас звать на помощь. Дай вам бог здоровья.
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