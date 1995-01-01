Сeмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, а они – четыре»

Обычное московское свинство. Для ничего святого нет. И болельщики Локо это спокойно проглотят.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетовал, что не получил от клуба приглашение на сегодняшнюю встречу с болельщиками, где вручались медали за итоговое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.
«Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», – сказал 73-летний специалист.
- Семин покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
- Новым тренером команды стал Марко Николич.