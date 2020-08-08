РПЛ. ЦСКА одержал гостевую победу над «Химками» в матче-открытии нового чемпионата

В матче первого тура РПЛ ЦСКА на выезде выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме. Их авторы – Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

На 84-й минуте на поле вышел новичок московской команды Адольфо Гайч.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Мартусевич, Корян (Алиев, 46), Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков (Гайч, 84), Марадишвили (Бистрович, 84), Дзагоев (Сигурдссон, 55), Кучаев (Бийол, 84), Чалов (Тикнизян, 65).

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