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    РПЛ. ЦСКА одержал гостевую победу над «Химками» в матче-открытии нового чемпионата

    В матче первого тура РПЛ ЦСКА на выезде выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

    Оба гола были забиты в первом тайме. Их авторы – Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

    На 84-й минуте на поле вышел новичок московской команды Адольфо Гайч.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Мартусевич, Корян (Алиев, 46), Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков (Гайч, 84), Марадишвили (Бистрович, 84), Дзагоев (Сигурдссон, 55), Кучаев (Бийол, 84), Чалов (Тикнизян, 65).

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +40726

      portero 5 минут назад

      ЦСКА с победой!
      Адольф - немец скорее чем аргентинец...

      1
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      Рейтинг: +1060

      ГенГриг 12 минут назад

      Браво! Армия! Браво за то что стали своим доверять!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      CSKA №1 15 минут назад

      С победой!Поскакали дальше,на очереди Тамбов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Doktor Dik 26 минут назад

      И это прекрасно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -64

      Стыдно за зенит 27 минут назад

      В отличии от немытых грязных бомжей без левых пенок Химки обыграли.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      кран 34 минуты назад

      Теперь до конца чемпионата надо удержаться на той же позиции)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10817

      silver29 35 минут назад

      Когда теперь Дзагоев выйдет на поле ? Этот хрустальный игрок обуза для ЦСКА, сыграть один матч и выбыть ((((((

      2
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      Рейтинг: +531

      GreyDM 44 минуты назад

      Армейцев всех с победой!

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      Рейтинг: +957

      ruded 46 минут назад

      отличное начало

      1
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      Рейтинг: +1283

      gor77 47 минут назад

      Что ж, всех с началом нового сезона!!!

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