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  • РПЛ. ЦСКА одержал гостевую победу над «Химками» в матче-открытии нового чемпионата

РПЛ. ЦСКА одержал гостевую победу над «Химками» в матче-открытии нового чемпионата

8 августа 2020, 17:56
24

В матче первого тура РПЛ ЦСКА на выезде выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме. Их авторы – Константин Кучаев и Алан Дзагоев.

На 84-й минуте на поле вышел новичок московской команды Адольфо Гайч.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Мартусевич, Корян (Алиев, 46), Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков (Гайч, 84), Марадишвили (Бистрович, 84), Дзагоев (Сигурдссон, 55), Кучаев (Бийол, 84), Чалов (Тикнизян, 65).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
Комментарии (24)
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Garrincha58
1596899002
"Адовая очередь у касс стадиона перед игрой "Химки" — ЦСКА. Почему же очередь в кассы, если билеты продавались онлайн, и уже солдаут? Все просто. У большой части билетов АСКП на входе не смогли считать штрихкоды. Болельщикам отказали во входе. Отправили стоять в очереди в кассы. Там тоже не спешили с решением. В итоге многие, несмотря на потраченные деньги, уехали домой. Толкаться в очереди в пандемию — история так себе. Тем более, кто-то был с детьми. Очевидцы рассказывают, что примерно через полчаса после стартового свистка было принято решение пускать на стадион и тех, у кого штрихкод не считывался. Те, кто еще не уехал со стадиона, все-таки смогли попасть на игру и даже увидеть первый с 2018 года гол Алана Дзагоева в РПЛ. Но история так себе, конечно
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kosmonaft
1596899084
за выход в рпл борется одна команда а когда выходят начинается какая то херня меняют пол команды тренеров и в итоге вылетают и так постоянно
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GreyDM
1596899272
Армейцев всех с победой!
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кран
1596899844
Теперь до конца чемпионата надо удержаться на той же позиции)))
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Doktor Dik
1596900346
И это прекрасно!!!
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CSKA №1
1596901008
С победой!Поскакали дальше,на очереди Тамбов!!!
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ГенГриг
1596901206
Браво! Армия! Браво за то что стали своим доверять!
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portero
1596901618
ЦСКА с победой! Адольф - немец скорее чем аргентинец...
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Из Твери Леха
1596902031
Торжественный путь Химок в ФНЛ объявляется открытым.
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knikos
1596905402
Понимаю болел Химок. Команда с Юраном дала бой Зениту , а эта ... импотентная какая-то . Кони , по-моему , даже не вспотели , спокойно , на классе . Жаль , новенький не забил . Похоже крутой парень . Бежит , правда , как-то смешно , но быстро . Если его правильно использовать , назабивает кучу и маленькую тележку . Думаю в следующем матче в старте выйдет. Чалову привет. Коней с победой ! Дзага классно забил , но ... похоже карьера его под занавес пошла .
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