15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче ФНЛ подряд

Ну все бомжевик тебя выкупит даст горы денег и через 2 года сдохнешь, а пока этого не случилось продолжай в том же духе, вот это я понимаю футбольная академия
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился результативным пасом в матче второго тура ФНЛ против «Томи» (2:0). В компенсированное время второго тайма он отдал передачу на Александра Конева.
В первом туре против «Спартака-2» (1:2) Пиняев дебютировал в лиге и тоже сделал голевой пас.
- Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
- Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
- Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.