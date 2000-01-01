15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче ФНЛ подряд

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился результативным пасом в матче второго тура ФНЛ против «Томи» (2:0). В компенсированное время второго тайма он отдал передачу на Александра Конева.

В первом туре против «Спартака-2» (1:2) Пиняев дебютировал в лиге и тоже сделал голевой пас.