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    15-летний Пиняев сделал ассист во втором матче ФНЛ подряд

    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился результативным пасом в матче второго тура ФНЛ против «Томи» (2:0). В компенсированное время второго тайма он отдал передачу на Александра Конева.

    В первом туре против «Спартака-2» (1:2) Пиняев дебютировал в лиге и тоже сделал голевой пас.

    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
    • Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
    • Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чертаново»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9169

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну все бомжевик тебя выкупит даст горы денег и через 2 года сдохнешь, а пока этого не случилось продолжай в том же духе, вот это я понимаю футбольная академия

      0
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      Рейтинг: +1646

      Semenycch 1 час назад

      Пока это не о чем не говорит. Видел его кто то на поле? Парень талантливый?

      0
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      Рейтинг: +9169

      Skull_Boy > Semenycch 1 час назад

      Просто так на стажировку в Англию не берут, особенно в топ клуб

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      Рейтинг: +9325

      derrik2000 > Semenycch 1 час назад

      Ну, раз в МЮ ездил на стажировку, и манкунианцы его "взяли на карандаш", то, значит, "шибко талантливый". ))

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      Рейтинг: +40

      JuicyG > derrik2000 11 минут назад

      МЮ и за Марсьяля 80 или сколько лямов отдал,молодежь не их конек,да и история с Погба это подтверждает

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      Рейтинг: +194

      Zenit2312 1 час назад

      Вот это я понимаю селекция. Некоторые своих за миллионы ни найти ни выучить не могут.

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      Рейтинг: +6204

      Сильвербой 1 час назад

      Ну молодец, дайте ему ляма 4 евро зарплаты!

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