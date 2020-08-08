Superdeporte: Черышев отказал московскому клубу

Вингер «Валенсии» Денис Черышев не захотел возвращаться в Россию.
По информации Superdeporte, купить 29-летнего футболиста хотел московский клуб – «Спартак» или ЦСКА.
Однако сам игрок отклонил поступившее предложение, поскольку намерен бороться за место в составе нынешней команды.
При этом руководство «Валенсии» готова продать Черышева этим летом. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Superdeporte
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