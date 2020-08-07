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    Superdeporte: Черышев отказал московскому клубу

    Вингер «Валенсии» Денис Черышев не захотел возвращаться в Россию.

    По информации Superdeporte, купить 29-летнего футболиста хотел московский клуб – «Спартак» или ЦСКА.

    Однако сам игрок отклонил поступившее предложение, поскольку намерен бороться за место в составе нынешней команды.

    При этом руководство «Валенсии» готова продать Черышева этим летом. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 163 тысячи человек.

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +631

      Олег1204 30 минут назад

      Эм, ЦСКА его не мог звать, да игрок не плохой, но хрусталь и запросы тоже не маленькие

      0
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      Рейтинг: +3378

      KPCCSPB > Олег1204 19 минут назад

      Это да, напарника Дзагоеву не стоит брать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9316

      derrik2000 34 минуты назад

      "Однако сам игрок отклонил поступившее предложение, поскольку намерен бороться за место в составе нынешней команды."
      "При этом руководство «Валенсии» готова продать Черышева этим летом.".

      Я не понял: его Валенсия ПРОДАВАТЬ собирается, а он хочет ПОБОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ???
      А как он хочет бороться-то?
      Будет вырываться из рук "головорезов" клуба, куда его подадут и сидеть под окнами президента Валенсии?

      2
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      Рейтинг: +448

      Alejandrrro 46 минут назад

      Красава!

      0
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      Рейтинг: +7171

      paracetamol 1 час назад

      Зачем ему неперспективные клупы, середнячки?

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      Рейтинг: +8123

      BRO_football 1 час назад

      Понятно. Питерскому клубу Черышев не откажет. Хотя, кому он там нужен, когда есть Дзюба, Азмун и Малком?

      2
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      Рейтинг: +300

      Spirit_78 > BRO_football 54 минуты назад

      По сути, пригодился бы с учётом текущего лимита. Но ему смысла сейчас менять Испанию на Россию нет. Только если он там окончательно потеряет место в составе.

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      Рейтинг: +6173

      alarm 1 час назад

      с детства всех футболистов пугают: будешь плохо тренироваться - попадёшь в спартак. похоже, дениса сейчас неиллюзорно напугали спартаком, раз сразу решил взяться за ум и тренироваться более усердно)

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      Рейтинг: +1733

      vsespartak01 1 час назад

      пусть в зенит идет!у зенита денег не мерено!если что .ЦЕНЫ ПОДНИМУТ НА ГАЗ!

      2
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      Рейтинг: +9149

      Skull_Boy 1 час назад

      Да его брать опасно 1 сыграет полгода лечится

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      Рейтинг: +230

      dim29 1 час назад

      клёвый источник,6 мая Источник: Superdeporte. «Зенит» и «Локомотив» являются главными претендентами на полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Ранее сообщалось, что испанский клуб готов услышать предложения по игроку. А сейчас уже Спартак и Цска,клоун какой-то наверно сидит дома и придумывает.

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