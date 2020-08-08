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Superdeporte: Черышев отказал московскому клубу

8 августа 2020, 11:41
14

Вингер «Валенсии» Денис Черышев не захотел возвращаться в Россию.

По информации Superdeporte, купить 29-летнего футболиста хотел московский клуб – «Спартак» или ЦСКА.

Однако сам игрок отклонил поступившее предложение, поскольку намерен бороться за место в составе нынешней команды.

При этом руководство «Валенсии» готова продать Черышева этим летом. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Superdeporte

Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 163 тысячи человек.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис
Комментарии (14)
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dim29
1596877146
клёвый источник,6 мая Источник: Superdeporte. «Зенит» и «Локомотив» являются главными претендентами на полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Ранее сообщалось, что испанский клуб готов услышать предложения по игроку. А сейчас уже Спартак и Цска,клоун какой-то наверно сидит дома и придумывает.
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Skull_Boy
1596877303
Да его брать опасно 1 сыграет полгода лечится
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vsespartak01
1596877440
пусть в зенит идет!у зенита денег не мерено!если что .ЦЕНЫ ПОДНИМУТ НА ГАЗ!
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BRO_football
1596877912
Понятно. Питерскому клубу Черышев не откажет. Хотя, кому он там нужен, когда есть Дзюба, Азмун и Малком?
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paracetamol
1596878176
Зачем ему неперспективные клупы, середнячки?
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derrik2000
1596880045
"Однако сам игрок отклонил поступившее предложение, поскольку намерен бороться за место в составе нынешней команды." "При этом руководство «Валенсии» готова продать Черышева этим летом.". Я не понял: его Валенсия ПРОДАВАТЬ собирается, а он хочет ПОБОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ??? А как он хочет бороться-то? Будет вырываться из рук "головорезов" клуба, куда его подадут и сидеть под окнами президента Валенсии?
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Олег1204
1596880236
Эм, ЦСКА его не мог звать, да игрок не плохой, но хрусталь и запросы тоже не маленькие
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Garrincha58
1596885356
это точно Спартак они от Ананидзе избавились теперь хотят второго такого же хрусталика,а в ЦСКА свой такой есть
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Рубинище
1596896857
Ну и зачем он кому понадобился? игрок не мальчик уже , а если снова сляжет в лазарет-какой толк от него.
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JTherry
1596900291
скорее всего, клубы не захотели брать Черышева - сильно завышена цена, при том, что "хрусталь" сейчас не в цене) источник информации - липовый, постоянно меняет интерес клубов к игроку...
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