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    Ловрен, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Локомотива» выйдут с первых минут братья Миранчуки и Эдер

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.

    Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чeрный, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +40638

      portero 23 минуты назад

      нам хорошей игры и больше голов!!!
      за футбол , лишь бы не стояли у ворот, пусть в атаку играют.....

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      Рейтинг: +88

      kan85 31 минуту назад

      Вперёд Локомотив!

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      Рейтинг: +1601

      Semenycch 44 минуты назад

      У меня есть несколько раздумий, сомнений как на матч, так и на сезон. По матчу самое важное в какой форме находится Ловрен. А по сезону самый главный вопрос - отсутствие предсезонной подготовки. Как известно именно в межсезонье закладывается физическая подготовка на сезон. А если предсезонной подготовки нет? То тогда наверняка все команды лиги попадут в тяжелейшую функциональную яму. Вся разница состоит только в том, что падение формы может случиться у команд в разные периоды и функциональная яма может быть разной глубины.

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      Рейтинг: +40638

      portero > Semenycch 21 минуту назад

      ну наши команды всегда уставши, или еще не вошли в сезон... надеюсь что хуже просто некуда , это для других стран будет труднее...

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      Рейтинг: +7140

      paracetamol 50 минут назад

      Где Николич такого г-на набрал?

      0
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      Рейтинг: +1483

      Питерский князь 53 минуты назад

      Вперед Зенит, пора на паровозе покататься!
      =)))

      2
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      Рейтинг: +70

      KKH 54 минуты назад

      Ну что, можно посмотреть на Ловрена, что из себя представляет.

      2
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      Рейтинг: +12

      зинет недоклуб 58 минут назад

      щас дзюба опять саснет азмуну хахаххахахх

      -2
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      Рейтинг: +1693

      Boeung777 1 час назад

      Поставил ставки на матч. 1. Будет пенальти в ворота Локо. 2. Будет отменён гол в ворота Зенита. Коэффициент хороший. И это не предвзятость моя, а подмеченная закономерность. А в принципе, удачи командам!

      1
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      Рейтинг: +24717

      zra78 1 час назад

      Кикнадзе это Кикнадзе..... Локо удачи,сегодня все за вас! Вот только вопрос,а не на стероидах ли сбг? Через анал друг друга.... вобщем подняли себе тестостерон:)

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