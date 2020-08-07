Ловрен, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Локомотива» выйдут с первых минут братья Миранчуки и Эдер

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чeрный, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.