Ловрен, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Локомотива» выйдут с первых минут братья Миранчуки и Эдер

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чeрный, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.
- Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
- Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт РПЛ