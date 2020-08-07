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Ловрен, Малком и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Локомотива» выйдут с первых минут братья Миранчуки и Эдер

7 августа 2020, 17:51
15

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Чeрный, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (15)
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zra78
1596812484
Кикнадзе это Кикнадзе..... Локо удачи,сегодня все за вас! Вот только вопрос,а не на стероидах ли сбг? Через анал друг друга.... вобщем подняли себе тестостерон:)
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Boeung777
1596812596
Поставил ставки на матч. 1. Будет пенальти в ворота Локо. 2. Будет отменён гол в ворота Зенита. Коэффициент хороший. И это не предвзятость моя, а подмеченная закономерность. А в принципе, удачи командам!
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KKH
1596813210
Ну что, можно посмотреть на Ловрена, что из себя представляет.
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paracetamol
1596813489
Где Николич такого г-на набрал?
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kan85
1596814590
Вперёд Локомотив!
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portero
1596815087
нам хорошей игры и больше голов!!! за футбол , лишь бы не стояли у ворот, пусть в атаку играют.....
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NewLife
1596818455
Унылая игра пешеходов, похожая на игру из чемпионата Эфиопии. Я только не могу разобрать, репортаж ведет борат или аларм.
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petrucho-spb
1596819872
ну и как судейство?
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rash1959
1596820813
Вилков в своём репертуаре, а чёрный симулянт у бомжей прям КЛОУН. Унылая игра двух унылых "призёров"
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NewLife
1596821671
Отстоев паука убил, а должен был до этого получить прямую красную. Вилка жжет.
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