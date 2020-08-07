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  • Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Брюгге» предлагал 15 миллионов за Гайча, но получил отказ»

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Брюгге» предлагал 15 миллионов за Гайча, но получил отказ»

7 августа 2020, 09:03
3

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о том, как московский клуб вышел на нападающего Адольфо Гайча.

«В первую очередь, хочу поздравить руководство ЦСКА с очень перспективной сделкой. Не буду давать комментарий по самому Гайчу, надеюсь, вы все сами увидите уже в эту субботу в игре с «Химками».

Игрок был в разработке более года, один из скаутов смотрел его на турнире в Латинской Америке, а на прошлом чемпионате мира U-20 в Польше я сам следил за его игрой в матче против сборной Португалии.

Сумма трансфера Гайча? Это хороший сигнал, клуб готов тратить по-крупному и усиливаться. Без таких трансферов претендовать на попадание в Лигу чемпионов крайне сложно. Также отмечу, что этой зимой у «Сан-Лоренсо» было предложение от «Брюгге» на 15 миллионов евро, но бельгийцы получили отказ.

Теперь Гайч в ЦСКА. Так сказать, с большой скидкой. Вот вам и последствия пандемии. Роман Юрьевич Бабаев и Илья Сергеевич Кедрин грамотно воспользовались ситуацией», – заявил Дюков.

  • Аргентинец подписал с клубом контракт на пять лет.
  • Сообщалось, что сумма трансфера – 8,5 миллиона евро. Отступные, по информации TyC Sports, составят 30 миллионов евро.
  • 8 августа ЦСКА откроет новый сезон РПЛ матчем с «Химками».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (3)
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vladimir-7
1596782118
Дюков забыл о дополнительных доходах в дальнейшем как Гайча, так и клуба, не оценил ЗП игрока в ЦСКА и предлагаемую зп в Брюгге Кроме того, Гайч оценил и возможность играть в ЦСКА в основном составе, а в Брюгге было неизвестно.
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