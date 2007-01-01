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    Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Брюгге» предлагал 15 миллионов за Гайча, но получил отказ»

    Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о том, как московский клуб вышел на нападающего Адольфо Гайча.

    «В первую очередь, хочу поздравить руководство ЦСКА с очень перспективной сделкой. Не буду давать комментарий по самому Гайчу, надеюсь, вы все сами увидите уже в эту субботу в игре с «Химками».

    Игрок был в разработке более года, один из скаутов смотрел его на турнире в Латинской Америке, а на прошлом чемпионате мира U-20 в Польше я сам следил за его игрой в матче против сборной Португалии.

    Сумма трансфера Гайча? Это хороший сигнал, клуб готов тратить по-крупному и усиливаться. Без таких трансферов претендовать на попадание в Лигу чемпионов крайне сложно. Также отмечу, что этой зимой у «Сан-Лоренсо» было предложение от «Брюгге» на 15 миллионов евро, но бельгийцы получили отказ.

    Теперь Гайч в ЦСКА. Так сказать, с большой скидкой. Вот вам и последствия пандемии. Роман Юрьевич Бабаев и Илья Сергеевич Кедрин грамотно воспользовались ситуацией», – заявил Дюков.

    • Аргентинец подписал с клубом контракт на пять лет.
    • Сообщалось, что сумма трансфера – 8,5 миллиона евро. Отступные, по информации TyC Sports, составят 30 миллионов евро.
    • 8 августа ЦСКА откроет новый сезон РПЛ матчем с «Химками».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1744

      ziborock 17 минут назад

      А в Брюгге лохи!)))

      0
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      Рейтинг: +12178

      vladimir-7 42 минуты назад

      Дюков забыл о дополнительных доходах в дальнейшем как Гайча, так и
      клуба, не оценил ЗП игрока в ЦСКА и предлагаемую зп в Брюгге
      Кроме того, Гайч оценил и возможность играть в ЦСКА в основном составе,
      а в Брюгге было неизвестно.

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