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    TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов

    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен в ближайшее время присоединиться к ЦСКА.

    Сегодня футболист пройдет тест на коронавирус, после чего вылетит в Россию.

    21-летний аргентинец получил все необходимые документы для перелета.

    В контракте Гайча с ЦСКА будут прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

    • Игрок подпишет пятилетний контракт с ЦСКА.
    • Его зарплата – 900 тысяч евро в год плюс бонусы в размере 5 тысяч евро за каждое голевое действие.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23262

      oyabun 6 минут назад

      Контракт еще не подписан, но источник уже знает какие там будут фигурировать цифры. Забавно.

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      Рейтинг: +10869

      Garrincha58 28 минут назад

      не верю, что его потом продадут за 30

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      Рейтинг: +15907

      bset > Garrincha58 21 минуту назад

      А его необязательно за столько продавать. Это для клуба гарантия, что его за копейки не выдернут. А для игрока, что его не будут удерживать всеми силами. У некоторых игроков Барселоны отступные стоят 1 млрд. Но никто их за эти деньги не возьмёт. А если будут переговоры, там будут уже предметно договариваться.

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      Рейтинг: +85

      isakkobelini 1 час назад

      Гинер умеет зарабатывать деньги.

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