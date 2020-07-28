TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен в ближайшее время присоединиться к ЦСКА.

Сегодня футболист пройдет тест на коронавирус, после чего вылетит в Россию.

21-летний аргентинец получил все необходимые документы для перелета.

В контракте Гайча с ЦСКА будут прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.