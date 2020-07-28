TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов

Контракт еще не подписан, но источник уже знает какие там будут фигурировать цифры. Забавно.
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен в ближайшее время присоединиться к ЦСКА.
Сегодня футболист пройдет тест на коронавирус, после чего вылетит в Россию.
21-летний аргентинец получил все необходимые документы для перелета.
В контракте Гайча с ЦСКА будут прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
- Игрок подпишет пятилетний контракт с ЦСКА.
- Его зарплата – 900 тысяч евро в год плюс бонусы в размере 5 тысяч евро за каждое голевое действие.