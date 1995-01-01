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    Селюк – об аренде Гогуа «Ротором»: «Он поможет клубу сохранить прописку в РПЛ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, оценил перспективы аренды игрока в «Ротор».

    «Ситуация такая, что у Гогуа недостаточно игровой практики. Сейчас в аренде он может доказать и показать, что он классный футболист. Он поможет «Ротору».

    Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошел в «Ротор». Он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ», – прокомментировал Селюк.

    • Гогуа был арендован «Ротором» на один сезон.
    • Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +16046

      bset 5 минут назад

      Ну хоть один сезон не будем читать, какие ЦСКА и Ганчаренко плохие, лучшего футболиста планеты не разглядели.

      1
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      Рейтинг: +1104

      PAREVG. 41 минуту назад

      Этот мартыхай, поможет Ротору вернутся в ФНЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1942

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Гончаренко может спокойно выдохнуть - работорговец хотя бы год не будет его троллить

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