Селюк – об аренде Гогуа «Ротором»: «Он поможет клубу сохранить прописку в РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, оценил перспективы аренды игрока в «Ротор».

«Ситуация такая, что у Гогуа недостаточно игровой практики. Сейчас в аренде он может доказать и показать, что он классный футболист. Он поможет «Ротору».

Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошел в «Ротор». Он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ», – прокомментировал Селюк.