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  • Селюк – об аренде Гогуа «Ротором»: «Он поможет клубу сохранить прописку в РПЛ»

Селюк – об аренде Гогуа «Ротором»: «Он поможет клубу сохранить прописку в РПЛ»

5 августа 2020, 17:14
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, оценил перспективы аренды игрока в «Ротор».

«Ситуация такая, что у Гогуа недостаточно игровой практики. Сейчас в аренде он может доказать и показать, что он классный футболист. Он поможет «Ротору».

Хацкевич сам был центральным защитником, он в этом что-то понимает. Он видит хорошие качества в Седрике. Доволен, что Гогуа пошел в «Ротор». Он поможет клубу с небольшим бюджетом сохранить прописку в РПЛ», – прокомментировал Селюк.

  • Гогуа был арендован «Ротором» на один сезон.
  • Футболист перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ротор Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1596637094
Гончаренко может спокойно выдохнуть - работорговец хотя бы год не будет его троллить
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PAREVG.
1596638839
Этот мартыхай, поможет Ротору вернутся в ФНЛ
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bzfar
1596641911
Если Гогуа будет играть как в своих лучших матчах, то это хорошее усиление новичка РПЛ
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JuicyG
1596642447
А чё так?Помнится Селюк его в одну колонну с Рамосом и Ван Дейком ставил,а теперь Ротор надо спасать)
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Маленький
1596688396
В Роторе прям команда мечты собирается. Гогуа, Джано. Будет кому за пивом для Селюка бегать
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