Журналист Егоров: «Тимофеев, Ломовицкий и Глушенков не хотят уходит в аренду в «Химки», Мелкадзе не нужен Гунько»

Вот так.
Захотев отдать Ломовицкого, Тимофеева, Глушенкова в Химки, логично полагали, что будет "гуньковская команда", а тут молодые, почувствовав вкус свободы, взбунтовались.
Мелкадзе, по-моему, нужен только "Тамбову".
И почему его ТАМ не оставили?
Игроки «Спартака», которых связывают с переходом на правах аренды в «Химки», не желают уходит в подмосковный клуб, пишет журналист Сергей Егоров.
«У «Спартака» не все так просто с арендами в «Химки». Тимофеев может уйти в «Ахмат», Ломовицкий хотел бы в Европу, Глушенков хотел бы доказывать в «Спартаке», а тренер Гунько, говорят, не очень хочет видеть в команде Мелкадзе«, – сообщил инсайдер.
Ранее Егоров писал, что зарплату арендованным «Химками» игрокам будет платить «Спартак».
- «Химки» возглавил Дмитрий Гунько, до этого всю тренерскую карьеру проводивший в системе «Спартака».
- Подмосковный клуб – новичок РПЛ.
- Новый сезон стартует 8 августа.