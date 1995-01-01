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    Журналист Егоров: «Тимофеев, Ломовицкий и Глушенков не хотят уходит в аренду в «Химки», Мелкадзе не нужен Гунько»

    Игроки «Спартака», которых связывают с переходом на правах аренды в «Химки», не желают уходит в подмосковный клуб, пишет журналист Сергей Егоров.

    «У «Спартака» не все так просто с арендами в «Химки». Тимофеев может уйти в «Ахмат», Ломовицкий хотел бы в Европу, Глушенков хотел бы доказывать в «Спартаке», а тренер Гунько, говорят, не очень хочет видеть в команде Мелкадзе«, – сообщил инсайдер.

    Ранее Егоров писал, что зарплату арендованным «Химками» игрокам будет платить «Спартак».

    • «Химки» возглавил Дмитрий Гунько, до этого всю тренерскую карьеру проводивший в системе «Спартака».
    • Подмосковный клуб – новичок РПЛ.
    • Новый сезон стартует 8 августа.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9254

      derrik2000 7 минут назад

      Вот так.
      Захотев отдать Ломовицкого, Тимофеева, Глушенкова в Химки, логично полагали, что будет "гуньковская команда", а тут молодые, почувствовав вкус свободы, взбунтовались.
      Мелкадзе, по-моему, нужен только "Тамбову".
      И почему его ТАМ не оставили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4916

      Борат 41 минуту назад

      какое же спартак гумно ! просто гумнище !
      гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5519

      alarm 49 минут назад

      вот это позор!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Николай71 > alarm 44 минуты назад

      Точно, какой это позор для тебя))) ты ж не сможешь их игру в Химках троллить))

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