Журналист Егоров: «Тимофеев, Ломовицкий и Глушенков не хотят уходит в аренду в «Химки», Мелкадзе не нужен Гунько»

Игроки «Спартака», которых связывают с переходом на правах аренды в «Химки», не желают уходит в подмосковный клуб, пишет журналист Сергей Егоров.

«У «Спартака» не все так просто с арендами в «Химки». Тимофеев может уйти в «Ахмат», Ломовицкий хотел бы в Европу, Глушенков хотел бы доказывать в «Спартаке», а тренер Гунько, говорят, не очень хочет видеть в команде Мелкадзе«, – сообщил инсайдер.

Ранее Егоров писал, что зарплату арендованным «Химками» игрокам будет платить «Спартак».