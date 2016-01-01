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    «Зенит» возобновит переговоры с Кузяевым о продлении контракта после 11 августа

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ход переговоров с полузащитником Далером Кузяевым о продлении контракта, истекшего 31 июля.

    «Встреча [с отцом и агентом игрока Адьямом Кузяевым] прошла конструктивно. Мы продолжим переговоры, вернувшись из Волгограда. Насколько я знаю, с другими клубами переговоров он не ведет», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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