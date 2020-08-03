«Зенит» возобновит переговоры с Кузяевым о продлении контракта после 11 августа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ход переговоров с полузащитником Далером Кузяевым о продлении контракта, истекшего 31 июля.
«Встреча [с отцом и агентом игрока Адьямом Кузяевым] прошла конструктивно. Мы продолжим переговоры, вернувшись из Волгограда. Насколько я знаю, с другими клубами переговоров он не ведет», – сказал Медведев.
- В Волгограде «Зенит» 11 августа сыграет с «Ротором».
- Хавбек выступает за петербургский клуб с лета 2017 года.
- В активе Кузяева 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- Ранее сообщалось, что россиянин может перейти в «Бордо» (Footmercato), «Валенсию» («Чемпионат») или «Бернли» (Sport24).
Источник: ТАСС