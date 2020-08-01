Судья Рокки завершил карьеру после 17 сезонов Серии А. Игроки проводили его аплодисментами

Итальянский судья Джанлука Рокки провел последний матч в карьере – встречу 38-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой» (1:3). Футболисты аплодировали рефери. Видео доступно ниже.

На счету Рокки 17 сезонов чемпионата Италии и 263 матча.