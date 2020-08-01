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    Судья Рокки завершил карьеру после 17 сезонов Серии А. Игроки проводили его аплодисментами

    Итальянский судья Джанлука Рокки провел последний матч в карьере – встречу 38-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой» (1:3). Футболисты аплодировали рефери. Видео доступно ниже.

    На счету Рокки 17 сезонов чемпионата Италии и 263 матча.

    • Рокки дважды признавали лучшим судьей года в Италии.
    • Профессиональные матчи он судил с 2000 года.
    • Рокки судил финал последней Лиги Европы, был в списке арбитров на чемпионате мира-2018.

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    Источник: твиттер Semo33s

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9112

      Skull_Boy 13 минут назад

      Наверно самый крутой судья Италии после Коллины, при котором как не странно нашей сборной постоянно везло

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