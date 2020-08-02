Судья Рокки завершил карьеру после 17 сезонов Серии А. Игроки проводили его аплодисментами

Итальянский судья Джанлука Рокки провел последний матч в карьере – встречу 38-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Ромой» (1:3). Футболисты аплодировали рефери. Видео доступно ниже.
На счету Рокки 17 сезонов чемпионата Италии и 263 матча.
- Рокки дважды признавали лучшим судьей года в Италии.
- Профессиональные матчи он судил с 2000 года.
- Рокки судил финал последней Лиги Европы, был в списке арбитров на чемпионате мира-2018.
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Источник: твиттер Semo33s