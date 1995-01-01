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    Sky Sports: «Эвертон» предложил 18 миллионов за Регилона

    Защитник «Реала» Серхио Регилон заинтересовал «Эвертон».

    По информации Sky Sports, ливерпульцы предложили за игрока 18 миллионов евро. Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти видит в Регилоне замену Лейтону Бэйнсу, завершившему карьеру. По мнению специалиста, испанец должен составить конкуренцию Люке Диню.

    В минувшем сезоне Регилон выступал на правах аренды за «Севилью». Он сыграл 31 матч, забив два гола и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1389

      Puddle 1 час назад

      Регилон- это таблетки противозачаточные

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