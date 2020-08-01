Sky Sports: «Эвертон» предложил 18 миллионов за Регилона

Защитник «Реала» Серхио Регилон заинтересовал «Эвертон».

По информации Sky Sports, ливерпульцы предложили за игрока 18 миллионов евро. Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти видит в Регилоне замену Лейтону Бэйнсу, завершившему карьеру. По мнению специалиста, испанец должен составить конкуренцию Люке Диню.

В минувшем сезоне Регилон выступал на правах аренды за «Севилью». Он сыграл 31 матч, забив два гола и сделав четыре ассиста. Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.