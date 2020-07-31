Рыжиков близок к переходу в «Тамбов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков анонсировал скорый переход в клуб вратаря Сергея Рыжикова.

«Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год. Он уже в расположении команды», – сказал Худяков.

39-летний голкипер – свободный агент.

Последней его командой были «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Рыжиков пропустил 22 гола в 19 матчах.

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