Рыжиков близок к переходу в «Тамбов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков анонсировал скорый переход в клуб вратаря Сергея Рыжикова.
«Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год. Он уже в расположении команды», – сказал Худяков.
- 39-летний голкипер – свободный агент.
- Последней его командой были «Крылья Советов».
- В минувшем сезоне Рыжиков пропустил 22 гола в 19 матчах.
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Источник: «Чемпионат»