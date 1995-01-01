Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Рыжиков близок к переходу в «Тамбов»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков анонсировал скорый переход в клуб вратаря Сергея Рыжикова.

    «Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год. Он уже в расположении команды», – сказал Худяков.

    • 39-летний голкипер – свободный агент.
    • Последней его командой были «Крылья Советов».
    • В минувшем сезоне Рыжиков пропустил 22 гола в 19 матчах.

    Кафанов: «После чемпионского сезона в «Рубине» и повышения зарплаты почти в четыре раза у Рыжикова башня уехала. Вратарь остановился в росте»

    Агент Сафонов: «Крылья Советов» списали Рыжикова по возрасту. Он в отличие от тренеров не побежал бы с корабля и помог бы вернуться в РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78230
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru