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    Агент Сафонов: «Крылья Советов» списали Рыжикова по возрасту. Он в отличие от тренеров не побежал бы с корабля и помог бы вернуться в РПЛ»

    Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, объяснил его уход из «Крыльев Советов». Дело в возрасте.

    «Рыжиков в отличие от тренеров не побежал бы с корабля и помог бы вернуться из ФНЛ. Но списали по возрасту. «Крыльям Советов» удачи и возвращения в элиту», – написал Сафонов.

    • Рыжикову в сентябре исполнится 40 лет.
    • «Крылья Советов» намерены за сезон вернуться в РПЛ.
    • Бюджет клуба – 1,8 миллиарда рублей.

    Кафанов: «После чемпионского сезона в «Рубине» и повышения зарплаты почти в четыре раза у Рыжикова башня уехала. Вратарь остановился в росте»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Андрея Сафонова

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +786

      vmonomah17 29 минут назад

      Да всяко из-за высокой зарплаты. На понижение не пошел, вот и списали его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10827

      Garrincha58 40 минут назад

      на сезон пригодился бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      Niko 1 час назад

      На нем тупо бабло выкачали из структуры. Об игре никто и не думает

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