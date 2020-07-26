Агент Сафонов: «Крылья Советов» списали Рыжикова по возрасту. Он в отличие от тренеров не побежал бы с корабля и помог бы вернуться в РПЛ»

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, объяснил его уход из «Крыльев Советов». Дело в возрасте.

«Рыжиков в отличие от тренеров не побежал бы с корабля и помог бы вернуться из ФНЛ. Но списали по возрасту. «Крыльям Советов» удачи и возвращения в элиту», – написал Сафонов.

Рыжикову в сентябре исполнится 40 лет.

«Крылья Советов» намерены за сезон вернуться в РПЛ.

Бюджет клуба – 1,8 миллиарда рублей.

Кафанов: «После чемпионского сезона в «Рубине» и повышения зарплаты почти в четыре раза у Рыжикова башня уехала. Вратарь остановился в росте»