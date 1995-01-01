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    Кафанов: «После чемпионского сезона в «Рубине» и повышения зарплаты почти в четыре раза у Рыжикова башня уехала. Вратарь остановился в росте»

    Бывший тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов, говоря о психологии вратарей, привел пример Сергея Рыжикова. Фамилию голкипера тренер не назвал, но она вычисляется из его рассказа.

    – Какие у вас были примеры переподписания контакта вратаря на выгодных условиях? Было такое, что башня уезжала у игрока?

    – Это у нас было. Слава богу, что мы этот период обошли. Приведу пример. Подписали контракт на три года. Условия сделали такие же, которые ему предлагал другой топ-клуб. Они предлагали в четыре раза больше.

    На тренировках стало заметно, что где-то он за мячом не прыгает, начинает учить защитников, как играть, нападающих. То есть человек меняется. Незаметно, незаметно останавливается в росте. Даже делает шаг назад. Его очень легко сделать.

    В этот момент был серьезный разговор. Объяснили, спрашивали: «Почему ты занимаешься не своим делом?». Был ответ: «Почему я не могу завысить свою самооценку, я же чемпион?». В этот момент ты говоришь: «Что же ты в той команде, в которой ты был, не стал чемпионом? Почему вы там были на 13-м месте? Если ты такой великий вратарь. Наверное, потому, что сейчас с тобой играют Сесар Навас, Саво Милошевич, Сергей Ребров, Сергей Семак, Гекдениз Карадениз. Ну просто, да?». (На этом этапе становится понятно, что Кафанов имеет в виду экс-вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова – прим. «Бомбардир»).

    Этого разговора хватило. Через пару дней он пришел: «Спасибо, что поговорили со мной, я все понял. Это был первый и последний раз».

    • Рыжиков на этой неделе покинул «Крылья Советов».
    • Вратарь с «Рубином» брал РПЛ два раза подряд.
    • Кафанов сейчас тренирует вратарей «Ростова».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 23:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5232

      alp 12 минут назад

      кафанова не знаю... наверное какой то ***** московский... рыжиков нормальный воротчик был, дай Бог ему здоровья....

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