Аренда Мариу обошлась «Локомотиву» в 6 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, во сколько «Локомотиву» обошлась аренда полузащитника Жоау Мариу. Сейчас он уже вернулся в «Интер».

«Вместе с зарплатой – 6 миллионов евро в год. Для чего его брали? Его выкупная цена – 18 миллионов. Слава богу, что он не заиграл так, что «Локомотив» был бы вынужден его выкупать», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.