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Аренда Мариу обошлась «Локомотиву» в 6 миллионов

31 июля 2020, 07:32
2

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, во сколько «Локомотиву» обошлась аренда полузащитника Жоау Мариу. Сейчас он уже вернулся в «Интер».

«Вместе с зарплатой – 6 миллионов евро в год. Для чего его брали? Его выкупная цена – 18 миллионов. Слава богу, что он не заиграл так, что «Локомотив» был бы вынужден его выкупать», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

  • Мариу сыграл за москвичей в РПЛ 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
  • Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хотят продать его летом за 13 миллионов евро.
  • Футболист вызывается в сборную Португалии.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1596177866
А Дианка то при чем тут, и почему славу Богу? Он что свои кровные выкладывает?
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777+
1596184617
Что значит "Слава богу, что не заиграл"??? 18 лямов для нашего чемпионата - очень большие деньги!!! Два, три футболиста за такие деньги должны делать команду чемпионом России. Мне лично, жаль, что он не "наиграл" на эти деньги....
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