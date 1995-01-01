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    Аренда Мариу обошлась «Локомотиву» в 6 миллионов

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, во сколько «Локомотиву» обошлась аренда полузащитника Жоау Мариу. Сейчас он уже вернулся в «Интер».

    «Вместе с зарплатой – 6 миллионов евро в год. Для чего его брали? Его выкупная цена – 18 миллионов. Слава богу, что он не заиграл так, что «Локомотив» был бы вынужден его выкупать», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.

    • Мариу сыграл за москвичей в РПЛ 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
    • Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хотят продать его летом за 13 миллионов евро.
    • Футболист вызывается в сборную Португалии.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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