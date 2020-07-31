Аренда Мариу обошлась «Локомотиву» в 6 миллионов

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, во сколько «Локомотиву» обошлась аренда полузащитника Жоау Мариу. Сейчас он уже вернулся в «Интер».
«Вместе с зарплатой – 6 миллионов евро в год. Для чего его брали? Его выкупная цена – 18 миллионов. Слава богу, что он не заиграл так, что «Локомотив» был бы вынужден его выкупать», – сказал Гурцкая в беседе с инсайдером Сергеем Егоровым.
- Мариу сыграл за москвичей в РПЛ 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
- Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хотят продать его летом за 13 миллионов евро.
- Футболист вызывается в сборную Португалии.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»