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  • Суркис – игрокам «Динамо»: «Если с Луческу у вас не получится, то нужно будет менять всех»

Суркис – игрокам «Динамо»: «Если с Луческу у вас не получится, то нужно будет менять всех»

31 июля 2020, 00:58
1

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис представил команде нового главного тренера Мирчу Луческу.

«Переведу вам то, что сказал Мирча. Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду.

Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле.

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго!» – обратился Суркис к футболистам.

  • Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер».
  • С «Динамо» он заключил контракт по схеме «2+1».
  • Фанаты киевской команды выступили против назначения румына.
  • Тренер из-за давления болельщиков хотел покинуть пост, но его убедили остаться.

Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (1)
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ArReal
1596149625
Да там не то что в Динамо менять нужно всё - там в этой **...нутой стране нужно все и всех менять!
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