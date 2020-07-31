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  • Cadena SER: тер Стеген не спешит продлевать контракт с «Барселоной» из-за интереса «Челси» и «Баварии»

Cadena SER: тер Стеген не спешит продлевать контракт с «Барселоной» из-за интереса «Челси» и «Баварии»

31 июля 2020, 00:17
1

«Барселона» пока не может согласовать продление контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.

По информации Cadena SER, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако немец не спешит давать согласие на заключение нового соглашения.

Это связано с тем, что у голкипера есть предложения от «Баварии» и «Челси».

  • Действующий договор игрока с клубом истекает в 2022 году.
  • В текущем сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 44 матча и пропустил 41 гол.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Барселона Челси Бавария тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (1)
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Hektor 84
1596146023
Баварии то куда еще один вратарь? Нойер, Нюбель и еще Штеген.
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