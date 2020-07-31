Cadena SER: тер Стеген не спешит продлевать контракт с «Барселоной» из-за интереса «Челси» и «Баварии»

«Барселона» пока не может согласовать продление контракта с вратарем Марком-Андре тер Стегеном.
По информации Cadena SER, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако немец не спешит давать согласие на заключение нового соглашения.
Это связано с тем, что у голкипера есть предложения от «Баварии» и «Челси».
- Действующий договор игрока с клубом истекает в 2022 году.
- В текущем сезоне тер Стеген провел за «Барсу» 44 матча и пропустил 41 гол.
Источник: Cadena SER
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