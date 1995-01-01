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    Серия А. «Ювентус» в качестве чемпиона всухую проиграл «Кальяри», «Рома» победила «Торино»

    «Ювентус» уступил «Кальяри». Последний раз туринцы проигрывали островитянам в 2009 году (также со счетом 0:2).

    В другой встрече «Рома» справилась с «Торино». «Фиорентина» на своем поле разгромила «Болонью».

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Кальяри – Ювентус – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гальяно, 8; 2:0 – Симеоне, 45+2.

    Торино – Рома – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Беренгер, 14; 1:1 – Джеко, 16; 1:2 – Смоллинг, 23; 1:3 – Диавара, 61 (с пенальти); 2:3 – Синго, 66.

    Фиорентина – Болонья – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кьеза, 8; 2:0 – Кьеза, 54; 3:0 – Миленкович, 74; 4:0 – Кьеза, 89.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      robenars 42 минуты назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      -1
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      Рейтинг: +373

      Gerecht165 1 час назад

      С учётом количества употребления слова предлагаю переименовать сайт во всухую.ру

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