Серия А. «Ювентус» в качестве чемпиона всухую проиграл «Кальяри», «Рома» победила «Торино»

«Ювентус» уступил «Кальяри». Последний раз туринцы проигрывали островитянам в 2009 году (также со счетом 0:2).
В другой встрече «Рома» справилась с «Торино». «Фиорентина» на своем поле разгромила «Болонью».
Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур
Голы: 1:0 – Гальяно, 8; 2:0 – Симеоне, 45+2.
Голы: 1:0 – Беренгер, 14; 1:1 – Джеко, 16; 1:2 – Смоллинг, 23; 1:3 – Диавара, 61 (с пенальти); 2:3 – Синго, 66.
Фиорентина – Болонья – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Кьеза, 8; 2:0 – Кьеза, 54; 3:0 – Миленкович, 74; 4:0 – Кьеза, 89.
Источник: Бомбардир.ру