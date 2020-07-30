Серия А. «Ювентус» в качестве чемпиона всухую проиграл «Кальяри», «Рома» победила «Торино»

«Ювентус» уступил «Кальяри». Последний раз туринцы проигрывали островитянам в 2009 году (также со счетом 0:2).

В другой встрече «Рома» справилась с «Торино». «Фиорентина» на своем поле разгромила «Болонью».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Кальяри – Ювентус – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гальяно, 8; 2:0 – Симеоне, 45+2.

Торино – Рома – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Беренгер, 14; 1:1 – Джеко, 16; 1:2 – Смоллинг, 23; 1:3 – Диавара, 61 (с пенальти); 2:3 – Синго, 66.

Фиорентина – Болонья – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кьеза, 8; 2:0 – Кьеза, 54; 3:0 – Миленкович, 74; 4:0 – Кьеза, 89.

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