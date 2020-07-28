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    Президент «Атлетико»: «Мы выбили действующего победителя. Исходя из логики, мы должны выиграть Лигу чемпионов»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

    – У вашего соперника нет большой истории выступлений в еврокубках. Хорошая жеребьевка?

    – «РБ Лейпциг» – отличная команда, как и Ливерпуль». А что случилось с «Ливерпулем»? Что случилось с «Челси»? С «Барселоной»? Это были отличные команды, которые мы проходили. Я не думаю, что «Лейпциг» достиг уровня команд, вроде «Челси», «Барселоны» или «Реала», с которыми мы играли на протяжении многих лет. Но нельзя недооценивать соперника, за это нас могут сильно ужалить.

    – Что думаете о шансах на выход в следующую стадию?

    – Конечно, нам по силам пройти соперника. Но есть разница между тем, что говорят люди, и тем, что на самом деле происходит в футболе.

    – Можно ли сравнить победу над «Ливерпулем» с выигрышем титула?

    – Некоторые говорят, что команда, которая выбивает победителя, становится чемпионом Европы. У нас получилось. Исходя из логики, мы должны выиграть Лигу чемпионов.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15907

      bset 19 минут назад

      Ага, расскажи футболу про логику)

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