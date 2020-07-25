«Барселона» хочет увеличить отступные в контракте Фати до 300 миллионов

«Барселона» намерена заключить новый контракт с вингером Ансу Фати.
Как сообщает Sport.es, на фоне интереса «Манчестер Юнайтед» клуб хочет увеличить зарплату 17-летнего футболиста и отступные, прописанные в соглашении.
Сейчас испанца можно выкупить за 170 миллионов евро, а «Барса» планирует повысить эту сумму до 300 миллионов.
- Фати – воспитанник каталонцев.
- В текущем сезоне игрок провел 32 матча, забил восемь голов и сделал один ассист.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
Источник: Sport.es