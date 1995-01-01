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    «Барселона» хочет увеличить отступные в контракте Фати до 300 миллионов

    «Барселона» намерена заключить новый контракт с вингером Ансу Фати.

    Как сообщает Sport.es, на фоне интереса «Манчестер Юнайтед» клуб хочет увеличить зарплату 17-летнего футболиста и отступные, прописанные в соглашении.

    Сейчас испанца можно выкупить за 170 миллионов евро, а «Барса» планирует повысить эту сумму до 300 миллионов.

    • Фати – воспитанник каталонцев.
    • В текущем сезоне игрок провел 32 матча, забил восемь голов и сделал один ассист.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

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    Источник: Sport.es

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