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    Спартаковец Руденко – лучший молодой игрок прошлого сезона ФНЛ

    ФНЛ определила лауреатов прошлого сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. В частности, приз лучшему молодому игроку получил Александр Руденко.

    Лучшим вратарем признали Илью Абаева («Чертаново»), а лучшим защитником – Азата Байрыева («Ротор»).

    • Осеннюю часть сезона Руденко проводил в «Спартаке-2», весеннюю – в «Торпедо».
    • Сейчас Руденко находится в «Спартаке-2», которому принадлежит.
    • Игрок стоит на рынке 900 тысяч евро.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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