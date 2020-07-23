Спартаковец Руденко – лучший молодой игрок прошлого сезона ФНЛ

ФНЛ определила лауреатов прошлого сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. В частности, приз лучшему молодому игроку получил Александр Руденко.
Лучшим вратарем признали Илью Абаева («Чертаново»), а лучшим защитником – Азата Байрыева («Ротор»).
- Осеннюю часть сезона Руденко проводил в «Спартаке-2», весеннюю – в «Торпедо».
- Сейчас Руденко находится в «Спартаке-2», которому принадлежит.
- Игрок стоит на рынке 900 тысяч евро.
Представляем вашему вниманию лучших игроков прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в номинациях:Лучший вратарь – Илья Абаев ФК «ЧЕРТАНОВО»Лучший защитник – Азат Байрыев СК «Ротор»Лучший молодой футболист – Александр Руденко ФК «Торпедо Москва»#ФНЛ #фнлништяк pic.twitter.com/DBu1IPZvdH— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020