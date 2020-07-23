Спартаковец Руденко – лучший молодой игрок прошлого сезона ФНЛ

ФНЛ определила лауреатов прошлого сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. В частности, приз лучшему молодому игроку получил Александр Руденко.
Лучшим вратарем признали Илью Абаева («Чертаново»), а лучшим защитником – Азата Байрыева («Ротор»).
- Осеннюю часть сезона Руденко проводил в «Спартаке-2», весеннюю – в «Торпедо».
- Сейчас Руденко находится в «Спартаке-2», которому принадлежит.
- Игрок стоит на рынке 900 тысяч евро.
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Источник: твиттер ФНЛ