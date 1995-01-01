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    Журналист Егоров: Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

    Журналист Сергей Егоров сообщает, что вопрос о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18 обсуждается на общем собрании лиги.

    По его информации, на голосовании по соответствующей реформе настаивает президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

    Расширение РПЛ уже поддержал представитель «Оренбурга», покинувшего высший дивизион по итогам сезона.

    Также в ФНЛ должны вылететь «Крылья Советов», а подняться в Премьер-лигу – «Ротор» и «Химки».

    • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
    • Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 9 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17672

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Голосуй не голосуй всё равно получишь ….. Время единогласного голосования от Народного достояния.

      0
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      Рейтинг: +1242

      777+ 49 минут назад

      Как-то, что-то мутновато,
      Проект новый принесли.
      Вы ребята голосуйте....
      Видимо кому-то "занесли"!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1075

      Semenycch 54 минуты назад

      В связи с созданием новой Европейской лиги действительно можно задуматься об увеличении команд. Но торопиться с этим не стоит.

      0
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      Рейтинг: +2287

      serhio80 58 минут назад

      бзенит от дубля и +6 очков отказаться не может)

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