Журналист Егоров: Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

Журналист Сергей Егоров сообщает, что вопрос о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18 обсуждается на общем собрании лиги.
По его информации, на голосовании по соответствующей реформе настаивает президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.
Расширение РПЛ уже поддержал представитель «Оренбурга», покинувшего высший дивизион по итогам сезона.
Также в ФНЛ должны вылететь «Крылья Советов», а подняться в Премьер-лигу – «Ротор» и «Химки».
- В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
- Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 9 августа.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова