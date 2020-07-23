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  • Журналист Егоров: Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

Журналист Егоров: Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

23 июля 2020, 12:30
6

Журналист Сергей Егоров сообщает, что вопрос о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18 обсуждается на общем собрании лиги.

По его информации, на голосовании по соответствующей реформе настаивает президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Расширение РПЛ уже поддержал представитель «Оренбурга», покинувшего высший дивизион по итогам сезона.

Также в ФНЛ должны вылететь «Крылья Советов», а подняться в Премьер-лигу – «Ротор» и «Химки».

  • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
  • Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 9 августа.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Оренбург Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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serhio80
1595497225
бзенит от дубля и +6 очков отказаться не может)
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777+
1595497774
Как-то, что-то мутновато, Проект новый принесли. Вы ребята голосуйте.... Видимо кому-то "занесли"!!!
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DOCTOR PENALTY
1595498986
Голосуй не голосуй всё равно получишь ….. Время единогласного голосования от Народного достояния.
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Hektor 84
1595502455
Смешной придурок прядкин)
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NewLife
1595505083
В отличии от благородных доноров крови, речь идет о донорах очков, чье пребывание в рпл кому-то очень выгодно, а Прядкин всего лишь марионетка этих кого-то.
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ambuppy.annerly
1595514352
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