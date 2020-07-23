Журналист Егоров: Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

Журналист Сергей Егоров сообщает, что вопрос о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18 обсуждается на общем собрании лиги.

По его информации, на голосовании по соответствующей реформе настаивает президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Расширение РПЛ уже поддержал представитель «Оренбурга», покинувшего высший дивизион по итогам сезона.

Также в ФНЛ должны вылететь «Крылья Советов», а подняться в Премьер-лигу – «Ротор» и «Химки».