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    Футболку Ещенко с медведем выставили на аукцион

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отдал футболку с медведем и надписью «*** вам. А» фанатскому магазинуtext.

    Эту футболку игрок показал после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

    «Громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд, бесценно», – говорится в сообщении об аукционе.

    • На момент публикации новости максимальная ставка аукциона составила 90 тысяч рублей.
    • Старт был дан с пяти тысяч рублей.
    • Деньги направят в пользу фонда «Своими глазами».

    Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

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    Публикация от text (@spartakstreetstyle) 21 Июл 2020 в 11:50 PDT

    Источник: Инстаграм Spartak Street Style

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1900

      baden69 11 минут назад

      Честно говоря, особенно в последнее время, просто противно читать и сами сообщения и комменты к ним. В подавляющем большинстве это оскорбления и ненависть к друг другу, посики виноватых кругом, откровенная вражда между болельщиками клубов. Раньше болелы поддерживали свои клубы, а сейчас задача побольше оскорблений нанести в адрес фанатов, игроков, руководства соперника. В итоге очень часто это видно уже и в детско-юношеском футболе, когда родители одной команды, помимо поддержки своих, еще и попутно с наслаждением и остервенением оскорбляют детей команды соперников.
      Это относится ко всем и к спартаковцам, и к зенитовцам, и к армейцам и ко всем остальным, перечислять можно бесконечно. Остановитесь, посмотрите в зеркало во что вы себя превратили!!!
      Пора одуматься и начать поддерживать своих ни в коем случае не оскорбляя аппонентов, перестаньте искать заговоры, которых в подавляющем большинстве случаев нет. Уважайте друг друга, иначе ваши же дети не станут людьми, а превратятся в жестоких зверей. Они же смотрят на вас и берут пример уважения, ненависти, отношения к окружающим именно с ВАС!!!
      Всем здоровья, любите футбол и уважайте друг друга!

      0
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      Рейтинг: +136

      ab15488 > baden69 2 минуты назад

      Подпишусь под каждым словом. Футбол люблю, но детей на стадион не поведу

      0
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      Рейтинг: +1451

      NewLife > baden69 36 секунд назад

      Толстой ты наш. "Непротивление злу насилием". Ты не на линейке в пионер лагере. Если захватившая власть в футболе система гнобит и унижает одну из команд, тем более самую любимую команду в стране, не стесняется нагло демонстрировать силу админ ресурса, это никто не будет терпеть.

      0
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      Рейтинг: +3570

      морозз 14 минут назад

      Не поддерживаю такие акции с любой стороны, это не правильно! Нужно всё решать на футбольном поле даже вопреки обстоятельствам!

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      Рейтинг: +4350

      Добрый Бобер 46 минут назад

      Ой ребята, не там вы врагов ищите...

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      Рейтинг: +136

      ab15488 1 час назад

      Просто какое то вежливое быдло. Посылает на три буквы, но обращается на вы.

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      Рейтинг: +1922

      neveldomha 1 час назад

      И эта секондхэндная дешевка называет себя народным клубом?))))))))

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      Рейтинг: +4453

      alarm 1 час назад

      кстати, однажды ему хорошо рылу на улице начистили, даже видос есть))

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      Рейтинг: +4453

      alarm 1 час назад

      безмозглый тарасёныш завершает карьеру, поэтому терять было нечего. попробовал бы он лет 5 назад озвучить эту позицию, словить дискву + штраф от рфс и наказание от спартака (в бане).

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      Рейтинг: +136

      ab15488 1 час назад

      Совсем в Спартаке с финансами плохо. Уже и вещи продают... С другой стороны - вещь новая, без пробега по России)))

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      Рейтинг: +428

      alarm_иг > ab15488 29 минут назад

      А ничего, что там написано, что деньги пойдут в фонд? Или только заголовок читаешь?

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      Рейтинг: +428

      alarm_иг 1 час назад

      Сейчас её сам медведев выкупит на долгую и добрую память о себе.

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