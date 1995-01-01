Футболку Ещенко с медведем выставили на аукцион

Честно говоря, особенно в последнее время, просто противно читать и сами сообщения и комменты к ним. В подавляющем большинстве это оскорбления и ненависть к друг другу, посики виноватых кругом, откровенная вражда между болельщиками клубов. Раньше болелы поддерживали свои клубы, а сейчас задача побольше оскорблений нанести в адрес фанатов, игроков, руководства соперника. В итоге очень часто это видно уже и в детско-юношеском футболе, когда родители одной команды, помимо поддержки своих, еще и попутно с наслаждением и остервенением оскорбляют детей команды соперников.
Это относится ко всем и к спартаковцам, и к зенитовцам, и к армейцам и ко всем остальным, перечислять можно бесконечно. Остановитесь, посмотрите в зеркало во что вы себя превратили!!!
Пора одуматься и начать поддерживать своих ни в коем случае не оскорбляя аппонентов, перестаньте искать заговоры, которых в подавляющем большинстве случаев нет. Уважайте друг друга, иначе ваши же дети не станут людьми, а превратятся в жестоких зверей. Они же смотрят на вас и берут пример уважения, ненависти, отношения к окружающим именно с ВАС!!!
Всем здоровья, любите футбол и уважайте друг друга!
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отдал футболку с медведем и надписью «*** вам. А» фанатскому магазинуtext.
Эту футболку игрок показал после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
«Громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд, бесценно», – говорится в сообщении об аукционе.
- На момент публикации новости максимальная ставка аукциона составила 90 тысяч рублей.
- Старт был дан с пяти тысяч рублей.
- Деньги направят в пользу фонда «Своими глазами».
Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя