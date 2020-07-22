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Футболку Ещенко с медведем выставили на аукцион

22 июля 2020, 08:58
40

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отдал футболку с медведем и надписью «*** вам. А» фанатскому магазинуtext.

Эту футболку игрок показал после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд, бесценно», – говорится в сообщении об аукционе.

  • На момент публикации новости максимальная ставка аукциона составила 90 тысяч рублей.
  • Старт был дан с пяти тысяч рублей.
  • Деньги направят в пользу фонда «Своими глазами».

Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Spartak Street Style
Россия. Кубок Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ab15488
1595398250
Совсем в Спартаке с финансами плохо. Уже и вещи продают... С другой стороны - вещь новая, без пробега по России)))
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neveldomha
1595398878
И эта секондхэндная дешевка называет себя народным клубом?))))))))
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ab15488
1595399432
Просто какое то вежливое быдло. Посылает на три буквы, но обращается на вы.
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Добрый Бобер
1595400457
Ой ребята, не там вы врагов ищите...
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морозз
1595402377
Не поддерживаю такие акции с любой стороны, это не правильно! Нужно всё решать на футбольном поле даже вопреки обстоятельствам!
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baden69
1595402598
Честно говоря, особенно в последнее время, просто противно читать и сами сообщения и комменты к ним. В подавляющем большинстве это оскорбления и ненависть к друг другу, посики виноватых кругом, откровенная вражда между болельщиками клубов. Раньше болелы поддерживали свои клубы, а сейчас задача побольше оскорблений нанести в адрес фанатов, игроков, руководства соперника. В итоге очень часто это видно уже и в детско-юношеском футболе, когда родители одной команды, помимо поддержки своих, еще и попутно с наслаждением и остервенением оскорбляют детей команды соперников. Это относится ко всем и к спартаковцам, и к зенитовцам, и к армейцам и ко всем остальным, перечислять можно бесконечно. Остановитесь, посмотрите в зеркало во что вы себя превратили!!! Пора одуматься и начать поддерживать своих ни в коем случае не оскорбляя аппонентов, перестаньте искать заговоры, которых в подавляющем большинстве случаев нет. Уважайте друг друга, иначе ваши же дети не станут людьми, а превратятся в жестоких зверей. Они же смотрят на вас и берут пример уважения, ненависти, отношения к окружающим именно с ВАС!!! Всем здоровья, любите футбол и уважайте друг друга!
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paracetamol
1595411989
На склоне карьеры Ешшенко решил подзаработать?
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alp
1595413233
«Громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд, бесценно» да, но при проигрыше это выглядело нелепо ))
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vka1970
1595421151
Нытьём питерского овна доволен.Дутые шампиньоны......
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Spirit_78
1595493199
Какой-нибудь упоротый сектант обязательно её купит.
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