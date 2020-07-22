Футболку Ещенко с медведем выставили на аукцион

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отдал футболку с медведем и надписью «*** вам. А» фанатскому магазинуtext.

Эту футболку игрок показал после полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).

«Громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд, бесценно», – говорится в сообщении об аукционе.

На момент публикации новости максимальная ставка аукциона составила 90 тысяч рублей.

Старт был дан с пяти тысяч рублей.

Деньги направят в пользу фонда «Своими глазами».

Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя