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  • Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

21 июля 2020, 20:31
16

КДК РФС дал правовую оценку действиям защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей. КДК посчитал поведение футболиста оскорбительным.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Ещенко Андрей Медведев Александр
Комментарии (16)
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alefreddy
1595352922
Молодец поставил на место хама руководителя
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Из Твери Леха
1595353010
А вот зачем этот идиот майку-то снял? Я понимаю если бы спартак выиграл, но это вдвойне глупо когда они проиграли и сами остались с "х**м".
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upiter622
1595353159
А получилось все наоборот!)))))))))))))) ИДИОТ!
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Павелий
1595354235
Погодите, а оскорбление тут причём? У него не влезло "Здравствуй, А. Медведев!", а его штрафуют. Позор прозенитовскому РФС!
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Алехсбургер.
1595354693
Во всех командах и полупьяных компаниях бывают идиоты, имитирующие половой акт с другом..За что подвергаются обструкции(правда на утро)))) со стороны других участников событий..Это я про Дзюбу. Но и в других ....командах бывает отдельное му..чьё,ещё недавно чуть не полетевшее вслед за Глушаковым в Ахмат.. мастерство есть.ума не стало.
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Мага 13
1595355023
Ещенко конечно дурачок со своей этой детской маечкой, если уж решил послать то сделал бы это по-мужски, взял бы пример с Евсеева в его бытность игроком сборной. ну а КДК просто лицемеры, г-на Медведева они что-то очканули дисквалифицировать за его не менее оскорбительные высказывания, трусы.
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deimos88
1595357973
Через суд опротестовать как нех делать, еще и с кдк моральные и судебные срубить можно, другое дело для него это копейки
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paracetamol
1595363989
А чё ему 3 матча. Так и так на скамейке сидит.
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paracetamol
1595412094
Мало!
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житель СПб
1595434859
Мерзость - и вранье! Да, Дзюба и Азмун ума не проявили, спору нет, но Медведев - специально внимательно перечитал его интервью! - ничего подобного не говорил. Ещенко проявил себя просто негодяем. (Увы). Мало наказан. Вообще наш футбол - это отражение состояния страны. Похожее и печальное.
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