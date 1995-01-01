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    Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

    КДК РФС дал правовую оценку действиям защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

    Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей. КДК посчитал поведение футболиста оскорбительным.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии30
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      Рейтинг: +723

      deimos88 33 минуты назад

      Через суд опротестовать как нех делать, еще и с кдк моральные и судебные срубить можно, другое дело для него это копейки

      0
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      Рейтинг: +2297

      afw13 1 час назад

      Ещенко конечно дурачок со своей этой детской маечкой, если уж решил послать то сделал бы это по-мужски, взял бы пример с Евсеева в его бытность игроком сборной. ну а КДК просто лицемеры, г-на Медведева они что-то очканули дисквалифицировать за его не менее оскорбительные высказывания, трусы.

      6
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      Рейтинг: +1021

      Алехсбургер. 1 час назад

      Во всех командах и полупьяных компаниях бывают идиоты, имитирующие половой акт с другом..За что подвергаются обструкции(правда на утро)))) со стороны других
      участников событий..Это я про Дзюбу.
      Но и в других ....командах бывает отдельное му..чьё,ещё недавно чуть не полетевшее вслед за Глушаковым в Ахмат..
      мастерство есть.ума не стало.

      2
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      Рейтинг: +1290

      Puddle 1 час назад

      А толку? Бесполезный поросенок, сидящий вечно на лавке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2297

      afw13 > Puddle 1 час назад

      в кои-то веки согласен с тобой)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2783

      Павелий 1 час назад

      Погодите, а оскорбление тут причём? У него не влезло "Здравствуй, А. Медведев!", а его штрафуют. Позор прозенитовскому РФС!

      7
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner 1 час назад

      Ещенко бы голову принудительно полечить. Психически здоровый человек не позволит себе такой выходки...

      1
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > Cleaner 1 час назад

      Лечть током, как в старые злые времена.
      =)))
      Может и вылечат его ПНД.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Cleaner 1 час назад

      Иди скажи это дзюпе и медведеву после их выходок и слов соответственно. Гыгы

      2
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      Рейтинг: -1129

      Бoрат > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Ахаха . А дураков лечить гильотиной - вот только бомбардир останется без пользователей . Гыгыгы .

      5
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      ...
      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > Бoрат 1 час назад

      Зачет.
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Ахаха. Он тебя то и имел ввиду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 1 час назад

      Я понял, что он имеет ввиду.
      А ты не понял, что я понял, значит гильотина тебе.
      =)))
      Тот кто над собой не умеет шутить и есть дурак. Но тебе лучше тоже ток прописать!
      =)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 56 минут назад

      Гунчик. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 22 минуты назад

      Нееее, тебе только током лечиться!
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6903

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Безнаказанно можно только Зениту демонстрировать оскорбительные действия (((

      6
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    • ...
      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      И куда футбол катится?
      Надо было на 2 сезона дать дисквалификацию!
      Еременко за за кокаин получил. А тут игрок Спартака публично посылает на куй.
      Какие 3 матча. Надо было пример подать и на 2 сезона МАЛЬЧИШКУ без ЗП оставить!
      И, кстати, Медведев пришел к нам из хоккея, и на сколько я знаю он уважаемый человек, а не щенок Ещенко!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1113

      Гавроша > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Это все федун придумал, ему же надо было ответить медведеву.

      3
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      ...
      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Развалил КХЛ и перешел в синит. Гыгы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 1 час назад

      У тебя мозг развалился, вот и все.
      Больше никто не пострадал.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1672

      upiter622 1 час назад

      А получилось все наоборот!))))))))))))))
      ИДИОТ!

      3
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      Рейтинг: +187

      MaxKlim > upiter622 1 час назад

      Идиот это мягко сказано! Спартак проигрывать не умеет, особенно ипанашка Джикия который вечно на всех прыгает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      Из Твери Леха 1 час назад

      А вот зачем этот идиот майку-то снял? Я понимаю если бы спартак выиграл, но это вдвойне глупо когда они проиграли и сами остались с "х**м".

      7
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      ...
      Рейтинг: +187

      MaxKlim > Из Твери Леха 1 час назад

      От небольшого ума он это сделал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > MaxKlim 1 час назад

      У него его, этого самого ума нет!

      1
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      Рейтинг: +1113

      Гавроша > MaxKlim 1 час назад

      Это все дурашка придумал, и майку заказал, приказал запасному игроку показать. Еще тройные премиальные за это даст.

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      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Гуно, а у тебя много ума?? Нук поделись. Гыгы

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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > alarm_иг 1 час назад

      Я жадный.
      =)))

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      Рейтинг: +370

      alarm_иг > Спартак гуно знают все 1 час назад

      У тебя его просто нет. Гыгы.

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