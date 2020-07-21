Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

КДК РФС дал правовую оценку действиям защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.
Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей. КДК посчитал поведение футболиста оскорбительным.
- Александр Медведев перед матчем обещал, что «Зенит» в отношении «Спартака» совершит половой акт.
- В финале «Зенит» сыграет с «Химками».
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
Источник: РФС