Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя

КДК РФС дал правовую оценку действиям защитника «Спартака» Андрея Ещенко после полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей. КДК посчитал поведение футболиста оскорбительным.