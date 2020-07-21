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  • Журналист Короткин: «Акинфеев может закончить карьеру в 2022 году»

Журналист Короткин: «Акинфеев может закончить карьеру в 2022 году»

21 июля 2020, 12:24
14

Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 2022 году может завершить карьеру.

«Контракт вратаря всея Руси с армейцами действует еще два сезона, и сейчас Игорь, по моим данным, задумывается о том, чтобы по его истечении уйти из футбола. В 2022-м голкиперу будет 36, это немало, но с его нынешним подходом (максимальное внимание своему здоровью) он, кажется, мог бы играть до 40. И по-прежнему входит в число лучших в России так пока и не появилось вратаря, который бы его превосходил. Да, Сафонов и Максименко подают большие надежды, но концовка сезона показала, что обоим есть куда расти.

Очевидно, что ЦСКА Акинфеев нужен. Но нужно ли ему дальше воевать с ветряными мельницами?

На настроение Акинфеева влияют события последних лет – ЦСКА никого не покупает и второй год подряд остается без прямой путевки в Лигу чемпионов (а возможно, и вообще без Лиги чемпионов). За долгие годы карьеры при Газзаеве и Слуцком Аки привык бороться только за первое место, играть в ЛЧ против лучших клубов мира и видеть на поле сильных партнеров по команде уровня Вернблума и Игнашевича, а не Бийола и Гогуа», – написал журналист.

  • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
  • ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, если «Краснодар» потеряет очки с «Ахматом», а сам московский клуб обыграет «Тамбов».

Источник: Телеграм-канал Алексея Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (14)
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vladimir-7
1595323889
На сегодня в ПФК ЦСКА две легенды—Е.Л.Гинер и И.Акинфеев.
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BRO_football
1595326503
А адекватную замену Акинфееву уже нашли? Не Помазун же будет вместо него стоять. Хотя, в молодого Акинфеева тоже никто не верил. А когда чуть подрос, то стал лучшим вратарём России. Кто знает, может и с Помазуном так же выйдет.
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морозз
1595329927
Это уйдёт целая конская эпоха одного футболиста, даже не представляю ворота коней без Игоря! Заслуженный ему респект от всех болельщиков России за служению нашему футболу и конечно за долголетие в нём!
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Томик
1595330046
Вот это напрогнозировал! Это ж надо, через два года "может" закончить.
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ruded
1595330873
тема всегда будет актуальной - ведь ее можно продлевать каждый год..
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кошмарик
1595332085
да уж пора..
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Garrincha58
1595334884
ктось такой этот Короткевич врун болтун и сказочник
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neveldomha
1595339563
Я думал он давно закончил. Так немного подрабатывает в рамке.
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