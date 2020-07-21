Журналист Короткин: «Акинфеев может закончить карьеру в 2022 году»

Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 2022 году может завершить карьеру.

«Контракт вратаря всея Руси с армейцами действует еще два сезона, и сейчас Игорь, по моим данным, задумывается о том, чтобы по его истечении уйти из футбола. В 2022-м голкиперу будет 36, это немало, но с его нынешним подходом (максимальное внимание своему здоровью) он, кажется, мог бы играть до 40. И по-прежнему входит в число лучших в России так пока и не появилось вратаря, который бы его превосходил. Да, Сафонов и Максименко подают большие надежды, но концовка сезона показала, что обоим есть куда расти.

Очевидно, что ЦСКА Акинфеев нужен. Но нужно ли ему дальше воевать с ветряными мельницами?

На настроение Акинфеева влияют события последних лет – ЦСКА никого не покупает и второй год подряд остается без прямой путевки в Лигу чемпионов (а возможно, и вообще без Лиги чемпионов). За долгие годы карьеры при Газзаеве и Слуцком Аки привык бороться только за первое место, играть в ЛЧ против лучших клубов мира и видеть на поле сильных партнеров по команде уровня Вернблума и Игнашевича, а не Бийола и Гогуа», – написал журналист.