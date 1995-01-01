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    Журналист Короткин: «Акинфеев может закончить карьеру в 2022 году»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 2022 году может завершить карьеру.

    «Контракт вратаря всея Руси с армейцами действует еще два сезона, и сейчас Игорь, по моим данным, задумывается о том, чтобы по его истечении уйти из футбола. В 2022-м голкиперу будет 36, это немало, но с его нынешним подходом (максимальное внимание своему здоровью) он, кажется, мог бы играть до 40. И по-прежнему входит в число лучших в России так пока и не появилось вратаря, который бы его превосходил. Да, Сафонов и Максименко подают большие надежды, но концовка сезона показала, что обоим есть куда расти.

    Очевидно, что ЦСКА Акинфеев нужен. Но нужно ли ему дальше воевать с ветряными мельницами?

    На настроение Акинфеева влияют события последних лет – ЦСКА никого не покупает и второй год подряд остается без прямой путевки в Лигу чемпионов (а возможно, и вообще без Лиги чемпионов). За долгие годы карьеры при Газзаеве и Слуцком Аки привык бороться только за первое место, играть в ЛЧ против лучших клубов мира и видеть на поле сильных партнеров по команде уровня Вернблума и Игнашевича, а не Бийола и Гогуа», – написал журналист.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
    • ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, если «Краснодар» потеряет очки с «Ахматом», а сам московский клуб обыграет «Тамбов».

    Источник: Телеграм-канал Алексея Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3150

      Томик 3 минуты назад

      Вот это напрогнозировал! Это ж надо, через два года "может" закончить.

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      Рейтинг: +3545

      морозз 5 минут назад

      Это уйдёт целая конская эпоха одного футболиста, даже не представляю ворота коней без Игоря! Заслуженный ему респект от всех болельщиков России за служению нашему футболу и конечно за долголетие в нём!

      0
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      Рейтинг: +15765

      bset 43 минуты назад

      Любой журналист: "Игрок может закончиться карьеру, а может и не закончить". А вообще было бы интересно, чтобы Акинфеев был играющим тренером и дал возможность молодым игрокам расти и получать от него опыт. Только непонятно, насколько Акинфеев готов сидеть на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +8024

      BRO_football 1 час назад

      А адекватную замену Акинфееву уже нашли? Не Помазун же будет вместо него стоять. Хотя, в молодого Акинфеева тоже никто не верил. А когда чуть подрос, то стал лучшим вратарём России. Кто знает, может и с Помазуном так же выйдет.

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      Рейтинг: +9037

      Skull_Boy > BRO_football 58 минут назад

      Ну сватают Щербицкого из БАТЭ

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      Рейтинг: +3150

      Томик > BRO_football 55 секунд назад

      ЦСКА не найдёт себе вратаря приличного уровня? Об этом и говорить не стоит.

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      Рейтинг: +2230

      Cleaner 1 час назад

      А журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин будет клепать статейки до своего столетнего юбилея.

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      Рейтинг: +11964

      vladimir-7 1 час назад

      На сегодня в ПФК ЦСКА две легенды—Е.Л.Гинер и И.Акинфеев.

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