Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Сарри: «Ювентус» часто теряет концентрацию. Сомнительно, нам дадут расслабиться в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о возможной победе в Серии А.

    «Не хочу обсуждать возможное чемпионство – это все равно, что обсуждать голевой момент. Пока гол не забит и не засчитан, нет смысла что-то обсуждать. Осталось набрать четыре очка.

    Сейчас, когда матчи каждые три дня, это непросто. Мы пропускаем много голов, но многие из них забиты с пенальти. Мы часто теряем концентрацию и вместе с ней доминацию в игре. Сомнительно, что нам дадут расслабиться в Лиге чемпионов.

    Сезон максимально необычный. Команды не играют месяцами, в то время как другие играют каждые три дня. Было ужасно, когда мы сидели дома и слышали постоянный вой сирен машин скорой помощи.

    Нам нужно закончить Серию А, набрав нужное количество очков, после чего мы переключимся на Лигу чемпионов», – заявил Сарри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1631

      Dizayner 1 час назад

      ага, в ЛЧ вам воткнут по самые помидоры уж будьте уверены, товарищ пепельница. там нет такого расслабона, играть надо, а не херней страдать. игру должен ставить тренер, такое ощущение что игроки выходят на поле сами по себе

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77967
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru