Сарри: «Ювентус» часто теряет концентрацию. Сомнительно, нам дадут расслабиться в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о возможной победе в Серии А.

«Не хочу обсуждать возможное чемпионство – это все равно, что обсуждать голевой момент. Пока гол не забит и не засчитан, нет смысла что-то обсуждать. Осталось набрать четыре очка.

Сейчас, когда матчи каждые три дня, это непросто. Мы пропускаем много голов, но многие из них забиты с пенальти. Мы часто теряем концентрацию и вместе с ней доминацию в игре. Сомнительно, что нам дадут расслабиться в Лиге чемпионов.

Сезон максимально необычный. Команды не играют месяцами, в то время как другие играют каждые три дня. Было ужасно, когда мы сидели дома и слышали постоянный вой сирен машин скорой помощи.

Нам нужно закончить Серию А, набрав нужное количество очков, после чего мы переключимся на Лигу чемпионов», – заявил Сарри.