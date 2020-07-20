Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что, несмотря на все слухи, команда будет участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.

«У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать», – сказал Юран.