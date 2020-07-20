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    Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что, несмотря на все слухи, команда будет участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.

    «У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать», – сказал Юран.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 12 минут назад

      молодец сережа!так держать!какой футболист-такой и тренер!удачи тебе в рпл!

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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 34 минуты назад

      СпокойннЕЕ, СИрОжа, спокойнЕЕ! )))
      Ты в скором времени придёшь главным на капитанский мостик ФК Спартак Москва.
      Побереги нервы: в Спартаке они тебе, ОЙ, как понадобятся.
      То, что ты сделал, когда вывел Химки и в РПЛ, и в финал Кубка России (считай - в Лигу Европы) иначе, как тренерским подвигом не назовёшь!
      Молодец!

      1
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      Рейтинг: +17655

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 6 минут назад

      Толстую шкуру Федуна этим не пробить. К сожалению.

      0
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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Надежда болельщиков ВЕЛИКОГО клуба, как говорится в пословице, умирает последней.
      А вдруг ему (Федуну) кто-то из приближённых шепнёт, что, вот, мол, Юран-то каков: вывел Химки с очень симпатичной игрой и в финал кубка, и в РПЛ. Как игрок был...м-м-м-м... одержимый, что ли. И по-португальски, и по-немецки, и по-английски шпарит, так что проблем в его общении с легионерами не будет, много денежков ему платить не нужно будет... А давайте его вместо Тедеско?

      Одним словом - НАДЕЮСЬ.

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