Юран: «Химки» в РПЛ! Уже нервы не выдерживают реагировать на выбросы желтой прессы»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что, несмотря на все слухи, команда будет участвовать в следующем розыгрыше РПЛ.
«У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать», – сказал Юран.
- Ранее тренер говорил, что место «Химок» в РПЛ могли продать.
- По информации «СЭ», в приглашении Юрана заинтересован «Урал».
- Окончательное решение о будущем подмосковной команды будет принято в среду.
Источник: Sport24