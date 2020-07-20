«Химки» отложили принятие решения по выходу в РПЛ до среды

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» пока не приняли окончательное решение касательно участия команды в следующем розыгрыше РПЛ.

По его словам, подмосковный клуб должен определиться со своим будущим в ближайшую среду, 22 июля.

«Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.

Если команда откажется от повышения в классе, то «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ.

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