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    «Химки» отложили принятие решения по выходу в РПЛ до среды

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» пока не приняли окончательное решение касательно участия команды в следующем розыгрыше РПЛ.

    По его словам, подмосковный клуб должен определиться со своим будущим в ближайшую среду, 22 июля.

    • «Химки» финишировали в досрочно завершенном сезоне ФНЛ на втором месте.
    • Если команда откажется от повышения в классе, то «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ.

    Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

    Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4423

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нужны конкретные фамилии этих негодяев !

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      Рейтинг: +2373

      absent32 1 час назад

      бред какой то. как целки ломаются. тут готовы за РПЛ душу продать. вон письма пишут некоторые. а эти еще думают, ду-ма-ю-т. да нахер их, и пусть крылья играют, больше заслуживают чем эти!!!

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