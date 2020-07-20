Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался относительно будущего клуба в следующем сезоне.

«Конечно, разговоры и слухи ходят разные. До меня они тоже доходят. Это все нервирует. Мы сейчас нигде – ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в ПФЛ. Мы только в финале Кубка. Все это не может не сказываться. Но я уверен, что «Химки» будут в РПЛ.

С «Зенитом» нам будет тяжело, но это футбол. Произойти может все. А если мы возьмем и выиграем. Мы выходим в Лигу Европы, но при этом не пойдем в РПЛ – это же очень странно», – прокомментировал Иванов.