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    Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался относительно будущего клуба в следующем сезоне.

    «Конечно, разговоры и слухи ходят разные. До меня они тоже доходят. Это все нервирует. Мы сейчас нигде – ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в ПФЛ. Мы только в финале Кубка. Все это не может не сказываться. Но я уверен, что «Химки» будут в РПЛ.

    С «Зенитом» нам будет тяжело, но это футбол. Произойти может все. А если мы возьмем и выиграем. Мы выходим в Лигу Европы, но при этом не пойдем в РПЛ – это же очень странно», – прокомментировал Иванов.

    • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
    • Подмосковная команда может отказаться от участия в Премьер-лиге, если не найдет инвесторов.
    • Главный тренер «Химок» Сергей Юран говорил, что место клуба в РПЛ уже продано.

    Источник: «Чемпионат»

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