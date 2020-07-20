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  • Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

Гендиректор «Химок»: «Если выйдем в Лигу Европы, а в РПЛ не попадем, будет очень странно»

20 июля 2020, 14:27
4

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался относительно будущего клуба в следующем сезоне.

«Конечно, разговоры и слухи ходят разные. До меня они тоже доходят. Это все нервирует. Мы сейчас нигде – ни в ФНЛ, ни в РПЛ, ни в ПФЛ. Мы только в финале Кубка. Все это не может не сказываться. Но я уверен, что «Химки» будут в РПЛ.

С «Зенитом» нам будет тяжело, но это футбол. Произойти может все. А если мы возьмем и выиграем. Мы выходим в Лигу Европы, но при этом не пойдем в РПЛ – это же очень странно», – прокомментировал Иванов.

  • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
  • Подмосковная команда может отказаться от участия в Премьер-лиге, если не найдет инвесторов.
  • Главный тренер «Химок» Сергей Юран говорил, что место клуба в РПЛ уже продано.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (4)
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моэм
1595258257
Нет , ну чувак явно сошёл ума...кто ж тебя туда пустит???...Зенит выпустил значки победителей Кубка ещё до матча со Спартаком...и даже судью своего назначил , для подстраховки...куда ж ты лезешь с ******** рылом в ряд калашный.
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САДЫЧОК
1595258404
На самом деле в этом деле есть конкретный ГАНД%Н ! Нужно озвучить это имя ! Почему никто не докопается и не скажет...Пупкин виноват !
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paracetamol
1595278286
Спердячок пипку дрюкал на Зенит, теперь какие-то химики, угробившие природу своим г-ном... А чем дело кончилось, все знают.
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Кандидов
1595508913
Фантастика, попаданцы. Василий Иванов "Химки в Европе" часть первая. Текст читает народ.
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