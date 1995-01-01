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    Metaratings: Рыбус продлит контракт с «Локо», Мариу вернется в «Интер»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус решил продлить контракт с клубом.

    По информации Metaratings, новое соглашение поляка будет рассчитано до лета 2021 года. Текущий контракт футболиста заканчивается в конце сезона.

    Полузащитник Жоау Мариу, выступающий за москвичей на правах аренды, клуб покинет. «Интер» просил за игрока не менее 13 миллионов евро, для «Локомотива» эта сумма оказалась неподъемной.

    Ранее источник сообщал, что «Локо» не будет продлевать контракт с форвардом Джефферсоном Фарфаном: перуанец покинет клуб по окончании сезона.

    • Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • Аренда Мариу продлена до конца июля.
    • Москвичи за тур до окончания сезона идут в РПЛ вторыми.

    Источник: Metaratings

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