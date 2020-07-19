«Монако» объявил об отставке Морено

Роберт Морено официально покинул должность главного тренера «Монако».

«Наши пути разошлись раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял этот вызов. Вместе со своими сотрудниками Роберт сделал все возможное, чтобы улучшить команду, подойдя к делу с энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал генеральный директор «Монако» Олег Петров.

Вместе с тем журналист Николо Скира сообщает, что клуб уже договорился о контракте с Нико Ковачем. Хорватский специалист подпишет с «Монако» двухлетний контракт.