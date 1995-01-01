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    «Монако» объявил об отставке Морено

    Роберт Морено официально покинул должность главного тренера «Монако».

    «Наши пути разошлись раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял этот вызов. Вместе со своими сотрудниками Роберт сделал все возможное, чтобы улучшить команду, подойдя к делу с энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал генеральный директор «Монако» Олег Петров.

    Вместе с тем журналист Николо Скира сообщает, что клуб уже договорился о контракте с Нико Ковачем. Хорватский специалист подпишет с «Монако» двухлетний контракт.

    • Морено тренировал «Монако» с декабря прошлого года.
    • Команда финишировала на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
    • За французский клуб выступает Александр Головин, на просмотре находится еще один россиянин – вратарь Антон Митрюшкин.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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