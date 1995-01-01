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    Парфенов – о поражении «Урала» в Кубке: «Кто-то должен отвечать. Наверно, главный тренер»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 1/2 финала Кубка России против «Химок».

    «Проиграли самый важный матч года. Конечно, кто-то должен отвечать. Наверное, главный тренер должен ответить.

    После 0:3 акцентировали внимание на игровых моментах, потому что с двух стандартов получили два гола из ничего. На такие матчи надо выходить с хорошей, красивой игрой и выжимать. Какое оправдание? Здесь оправдания нет», – сказал Парфенов.

    • «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3.
    • Парфенов после поражения заявил о своем уходе из команды.
    • Metaratings писал, что специалист не хочет покидать «Урал», а решение об отставке принято президентом клуба.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4289

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4289

      alarm 1 час назад

      ну если ты в сезоне финишируешь ниже спартака - то это позор и отставка.

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