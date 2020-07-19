Парфенов – о поражении «Урала» в Кубке: «Кто-то должен отвечать. Наверно, главный тренер»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 1/2 финала Кубка России против «Химок».
«Проиграли самый важный матч года. Конечно, кто-то должен отвечать. Наверное, главный тренер должен ответить.
После 0:3 акцентировали внимание на игровых моментах, потому что с двух стандартов получили два гола из ничего. На такие матчи надо выходить с хорошей, красивой игрой и выжимать. Какое оправдание? Здесь оправдания нет», – сказал Парфенов.
- «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3.
- Парфенов после поражения заявил о своем уходе из команды.
- Metaratings писал, что специалист не хочет покидать «Урал», а решение об отставке принято президентом клуба.
Источник: Официальный сайт «Урала»