Парфенов – о поражении «Урала» в Кубке: «Кто-то должен отвечать. Наверно, главный тренер»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 1/2 финала Кубка России против «Химок».

«Проиграли самый важный матч года. Конечно, кто-то должен отвечать. Наверное, главный тренер должен ответить.

После 0:3 акцентировали внимание на игровых моментах, потому что с двух стандартов получили два гола из ничего. На такие матчи надо выходить с хорошей, красивой игрой и выжимать. Какое оправдание? Здесь оправдания нет», – сказал Парфенов.