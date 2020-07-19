Metaratings: Парфенова уволил президент Иванов, тренер не хотел уходить

Главный тренер Дмитрий Парфенов покидает «Урал». Это инициатива президента клуба Григория Иванова, пишет Metaratings.
Сам тренер, сообщивший об уходе после матча, не хотел покидать пост, который он занимал с 2018 года.
- «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
- Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
- Финал пройдет в Екатеринбурге.
Источник: Metaratings
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