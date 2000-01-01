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    Metaratings: Парфенова уволил президент Иванов, тренер не хотел уходить

    Главный тренер Дмитрий Парфенов покидает «Урал». Это инициатива президента клуба Григория Иванова, пишет Metaratings.

    Сам тренер, сообщивший об уходе после матча, не хотел покидать пост, который он занимал с 2018 года.

    • «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
    • Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
    • Финал пройдет в Екатеринбурге.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1811

      Krasnodar 123 1 час назад

      Гришка сам теперь будет тренировать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1005

      Алехсбургер. 1 час назад

      С Ивановами у нас проблема.
      Правда с Абрамовичем...
      Всё та же тема..
      И умом Россию не понять ,и аршином общим не измерить.
      Остаётся проголосовать.
      А потом нажравшись,снова верить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17623

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Крут же Гриша! Такого шанса: увидеть свою команду в финале, да ещё дома, у Катика больше не будет. Понимаю Иванова.

      4
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      Рейтинг: +17623

      DOCTOR PENALTY > Зентролль 1 час назад

      И пошли готовиться к следующему сезону.)))

      0
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      Рейтинг: +8380

      derrik2000 1 час назад

      Опять всё запутали.
      Так всё таки ЧЬЯ инициатива отставки Парфёнова была: его самого или президента клуба?

      1
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      Рейтинг: +108

      Зентролль > derrik2000 1 час назад

      Один сказал:"Я тебя увольняю", другой ответил:" Да я и сам хотел уйти".

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