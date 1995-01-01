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    «Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ. Такое право у клуба есть, поскольку он занял второе место в первенстве ФНЛ.

    В 13:00 по Москве «Химки» в Екатеринбурге начнут полуфинальный матч Кубка России против «Урала».

    • Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
    • Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
    • Если «Химки» останутся в ФНЛ, то 15-я команда по итогам сезона РПЛ останется в высшем дивизионе.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9015

      Skull_Boy 2 часа назад

      В этом весь гнилой РПл все ждут и ждут, хотят не хотят, вот в Англии сразу ответ в течении 2х часов и никакой пьесы, а у нас бардак

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