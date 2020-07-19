«Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ. Такое право у клуба есть, поскольку он занял второе место в первенстве ФНЛ.

В 13:00 по Москве «Химки» в Екатеринбурге начнут полуфинальный матч Кубка России против «Урала».