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  • «Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

«Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

19 июля 2020, 11:53
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ. Такое право у клуба есть, поскольку он занял второе место в первенстве ФНЛ.

В 13:00 по Москве «Химки» в Екатеринбурге начнут полуфинальный матч Кубка России против «Урала».

  • Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
  • Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
  • Если «Химки» останутся в ФНЛ, то 15-я команда по итогам сезона РПЛ останется в высшем дивизионе.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1595150802
В этом весь гнилой РПл все ждут и ждут, хотят не хотят, вот в Англии сразу ответ в течении 2х часов и никакой пьесы, а у нас бардак
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vsespartak01
1595170543
вышли в финал кубка!теперь должны наверное!?
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Просто-333
1595171825
вчера- точно не пойдем в рпл, сегодня- подумаем. и так месяц...
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