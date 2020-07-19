«Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ. Такое право у клуба есть, поскольку он занял второе место в первенстве ФНЛ.
В 13:00 по Москве «Химки» в Екатеринбурге начнут полуфинальный матч Кубка России против «Урала».
- Финансово помочь «Химкам», чтобы они выступали в РПЛ, может «Спартак».
- Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
- Если «Химки» останутся в ФНЛ, то 15-я команда по итогам сезона РПЛ останется в высшем дивизионе.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»