Юран опроверг отказ «Химок» от участия в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что информация об отказе клуба выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 не соответствует действительности.

«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ.

Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать», – сказал Юран.