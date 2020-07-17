Юран опроверг отказ «Химок» от участия в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что информация об отказе клуба выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 не соответствует действительности.
«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ.
Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать», – сказал Юран.
- «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от повышения в классе из-за финансовых проблем.
- В полуфинале Кубка России команда сыграет с «Уралом».
Источник: «Советский спорт»