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    Юран опроверг отказ «Химок» от участия в РПЛ

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что информация об отказе клуба выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 не соответствует действительности.

    «Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ.

    Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать», – сказал Юран.

    • «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
    • Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от повышения в классе из-за финансовых проблем.
    • В полуфинале Кубка России команда сыграет с «Уралом».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +77880

      zigbert 5 минут назад

      Химки наверняка рассчитывают на попадание в финал Кубка России что бы таким способом принять участие в розыгрыше ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +880

      Гавроша 41 минуту назад

      Все ясно - они хотят выступать, только денег нет. Будет еще один анжи.

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      Рейтинг: +2353

      absent32 48 минут назад

      один Юран опровергает)))

      0
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      Рейтинг: +6485

      paracetamol 1 час назад

      Да вы уж определились бы...! Заколебали, блин!

      0
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      Рейтинг: +237

      alarm_иг 1 час назад

      Юран, ты просто не в курсе. Уже всё решено.

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