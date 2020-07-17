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Юран опроверг отказ «Химок» от участия в РПЛ

17 июля 2020, 16:44
5

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что информация об отказе клуба выступать в РПЛ в сезоне-2020/21 не соответствует действительности.

«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ.

Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать», – сказал Юран.

  • «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
  • Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от повышения в классе из-за финансовых проблем.
  • В полуфинале Кубка России команда сыграет с «Уралом».

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Химки Юран Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1594993984
Да вы уж определились бы...! Заколебали, блин!
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absent32
1594994715
один Юран опровергает)))
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zigbert
1594997336
Химки наверняка рассчитывают на попадание в финал Кубка России что бы таким способом принять участие в розыгрыше ЛЕ.
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biormutintotte
1594998656
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Hektor 84
1595006226
Юран походу со своего кармана планирует спонсировать Химки
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