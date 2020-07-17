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Sport24: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ

17 июля 2020, 23:47
27

Вероятность выхода «Химок» в РПЛ по-прежнему существует. Как пишет «Чемпионат», финансово помочь клубу выйти в высший дивизион может топ-команда РПЛ.

Если такая помощь случится, клубы будут сотрудничать. Например, иметь первоочередные права на покупку/аренду футболистов друг друга.

  • Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
  • В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.
  • В воскресенье, 19 июля, химчане в полуфинале Кубка России сыграют против «Урала».

UPD: Sport24 написал, что клубом, о котором сообщает «Чемпионат», является «Спартак».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (27)
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SanInstructor
1595019498
Всё ясно
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морозз
1595020961
Зенит просто обязан сделать Химки своим пятым фарм клубом, положив в свой карман 15 халявных чемпионских очков! Вперёд великий и ужасный питерский БОМЖ!
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СвинкаСправедливости
1595026006
Ведь ещё недавно играли на их арене домашние матчи)
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Кинстифа
1595044066
Это неправильно.. не надо опускаться до уровня Зенита.... Надеюсь Спартак не будет принимать участие в этом фарсе...
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Сильвербой
1595048170
Себе сначала помогите, в команде играют одни жопоноги!
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seth343
1595053380
бомжи обосрались, что ихняя давалка сгинет из рпл)))))
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zigbert
1595083716
Сомнительно что Федун пойдет на этот шаг.
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