Sport24: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ

Зенит просто обязан сделать Химки своим пятым фарм клубом, положив в свой карман 15 халявных чемпионских очков! Вперёд великий и ужасный питерский БОМЖ!
Вероятность выхода «Химок» в РПЛ по-прежнему существует. Как пишет «Чемпионат», финансово помочь клубу выйти в высший дивизион может топ-команда РПЛ.
Если такая помощь случится, клубы будут сотрудничать. Например, иметь первоочередные права на покупку/аренду футболистов друг друга.
- Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
- В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.
- В воскресенье, 19 июля, химчане в полуфинале Кубка России сыграют против «Урала».
UPD: Sport24 написал, что клубом, о котором сообщает «Чемпионат», является «Спартак».