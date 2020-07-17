Sport24: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ

Вероятность выхода «Химок» в РПЛ по-прежнему существует. Как пишет «Чемпионат», финансово помочь клубу выйти в высший дивизион может топ-команда РПЛ.

Если такая помощь случится, клубы будут сотрудничать. Например, иметь первоочередные права на покупку/аренду футболистов друг друга.

Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.

заверил, что команда готовится к РПЛ. В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.

В воскресенье, 19 июля, химчане в полуфинале Кубка России сыграют против «Урала».

UPD: Sport24 написал, что клубом, о котором сообщает «Чемпионат», является «Спартак».