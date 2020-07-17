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    Sport24: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» выйти в РПЛ

    Вероятность выхода «Химок» в РПЛ по-прежнему существует. Как пишет «Чемпионат», финансово помочь клубу выйти в высший дивизион может топ-команда РПЛ.

    Если такая помощь случится, клубы будут сотрудничать. Например, иметь первоочередные права на покупку/аренду футболистов друг друга.

    • Главный тренер химчан Сергей Юран заверил, что команда готовится к РПЛ.
    • В прошлом сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми.
    • В воскресенье, 19 июля, химчане в полуфинале Кубка России сыграют против «Урала».

    UPD: Sport24 написал, что клубом, о котором сообщает «Чемпионат», является «Спартак».

    Источник: Sport24

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    17.07.2020 23:47
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3455

      морозз 58 минут назад

      Зенит просто обязан сделать Химки своим пятым фарм клубом, положив в свой карман 15 халявных чемпионских очков! Вперёд великий и ужасный питерский БОМЖ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4246

      alarm 1 час назад

      спортаг хочет пятый фарм-клуб в премьер-лиге, поставщика 6 очков? позор! стыдно! дезеувы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      Хейтер Аларм > alarm 1 час назад

      а назови остальные четыре) интересно узнать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3455

      морозз > Хейтер Аларм 58 минут назад

      Он не назовёт, стесняется!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      SanInstructor 1 час назад

      Всё ясно

      0
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