L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача

Главный тренер «Монако» Роберт Морено сегодня покинул занимаемый пост, утверждает L'Equipe.

По информации источника, клуб решил уволить испанского специалиста, поскольку не верит, что он сможет построить новую команду.

Ожидается, что возглавит монегасков Нико Ковач, последним местом работы которого была «Бавария».