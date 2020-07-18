L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача

Главный тренер «Монако» Роберт Морено сегодня покинул занимаемый пост, утверждает L'Equipe.
По информации источника, клуб решил уволить испанского специалиста, поскольку не верит, что он сможет построить новую команду.
Ожидается, что возглавит монегасков Нико Ковач, последним местом работы которого была «Бавария».
- Морено тренировал «Монако» с декабря прошлого года.
- Команда финишировала на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
- За французский клуб выступает Александр Головин, на просмотре находится еще один россиянин – вратарь Антон Митрюшкин.
Источник: L'Equipe