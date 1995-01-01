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    L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача

    Главный тренер «Монако» Роберт Морено сегодня покинул занимаемый пост, утверждает L'Equipe.

    По информации источника, клуб решил уволить испанского специалиста, поскольку не верит, что он сможет построить новую команду.

    Ожидается, что возглавит монегасков Нико Ковач, последним местом работы которого была «Бавария».

    • Морено тренировал «Монако» с декабря прошлого года.
    • Команда финишировала на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
    • За французский клуб выступает Александр Головин, на просмотре находится еще один россиянин – вратарь Антон Митрюшкин.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8992

      Skull_Boy 12 минут назад

      Да вы что там курите испанец только вот наладил игру и сразу меня на еще более крутого физрука, да возьмите сразу Валеру, ему один ху_й бан светит

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