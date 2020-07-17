АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Брайтон» поделили очки

Завершились еще два матча 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

«Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Брайтоном» – отличились в этом поединке Дэнни Ингс и Нил Мопе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 45+1; 0:2 – Марсьяль, 78.

Саутгемптон – Брайтон & Хов – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мопе, 17; 1:1 – Ингс, 66.

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