«Фиорентина» хочет подписать Манджукича

Форвард Марио Манджукич может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Football Italia, двухлетний контракт хорвату предложила «Фиорентина». По его условиям Манджукич будет получать 3 миллиона евро в год.

В начале июля футболист стал свободным агентом, поэтому платить за игрока итальянцам не придется.

Сообщалось о переговорах по трансферу Манджукича в «Локомотив».