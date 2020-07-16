«Фиорентина» хочет подписать Манджукича

Форвард Марио Манджукич может продолжить карьеру в Серии А.
По информации Football Italia, двухлетний контракт хорвату предложила «Фиорентина». По его условиям Манджукич будет получать 3 миллиона евро в год.
В начале июля футболист стал свободным агентом, поэтому платить за игрока итальянцам не придется.
Сообщалось о переговорах по трансферу Манджукича в «Локомотив».
- Хорват – серебряный призер ЧМ-2018..
- Он наиболее известен по выступлениям за «Ювентус»,«Баварию» и «Атлетико».
Источник: Football Italia