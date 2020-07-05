Betting Insider: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.

Сегодня 34-летний хорват разорвал контракт «Аль-Духаилем».

Как сообщает Betting Insider, бывший форвард «Ювентуса» ведет переговоры с «Локомотивом». Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями игрока.