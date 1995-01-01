Betting Insider: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

Грызун говорил что покупки не старше 28 лет, а ему уже 34, мастерство конечно при нем, но скорость явно уже не та.
Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.
Сегодня 34-летний хорват разорвал контракт «Аль-Духаилем».
Как сообщает Betting Insider, бывший форвард «Ювентуса» ведет переговоры с «Локомотивом». Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями игрока.
- Манджукич – серебряный призер ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.
- Помимо «Юве», он выступал за такие команды, как «Бавария» и «Атлетико».
Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.