Betting Insider: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.
Сегодня 34-летний хорват разорвал контракт «Аль-Духаилем».
Как сообщает Betting Insider, бывший форвард «Ювентуса» ведет переговоры с «Локомотивом». Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями игрока.
- Манджукич – серебряный призер ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.
- Помимо «Юве», он выступал за такие команды, как «Бавария» и «Атлетико».
Источник: Betting Insider
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