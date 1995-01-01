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    Betting Insider: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

    Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.

    Сегодня 34-летний хорват разорвал контракт «Аль-Духаилем».

    Как сообщает Betting Insider, бывший форвард «Ювентуса» ведет переговоры с «Локомотивом». Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями игрока.

    • Манджукич – серебряный призер ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.
    • Помимо «Юве», он выступал за такие команды, как «Бавария» и «Атлетико».

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +648

      PAREVG. 1 час назад

      Грызун говорил что покупки не старше 28 лет, а ему уже 34, мастерство конечно при нем, но скорость явно уже не та.

      1
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      Рейтинг: +34

      Setién Enrique 2 часа назад

      Неужели? Николич обратил свой взор на воспитанников! Обычный парень из Казанки. Молодой и перспективный. Манджукич почти ровесник Сёмина)) Николич сразу восходящую звезду нашел. В отличии от Палыча)))

      2
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      Рейтинг: +1132

      Romantic2010 2 часа назад

      Всё правильно!! Курс на омоложение...НА годик младше фарфана

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2286

      absent32 2 часа назад

      а может еще попросить какого там нибудь Дрогба возобновить карьеру? ааа?)))

      2
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      Рейтинг: +45

      semm 2 часа назад

      Не хотелось бы превращать РФЛ в лигу от игравших свой срок игроков, хотя чем чёрт не шутит может ещё и заиграть - 34 года это не срок для хорошего игрока - пугает то что он нападающий.

      1
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      Рейтинг: +23914

      zra78 2 часа назад

      Хороший молодой воспитанник...

      4
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      Рейтинг: +1727

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Староват, конечно, но класс у него высочайший, а потому было бы прекрасно увидеть его в РПЛ

      0
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      Рейтинг: -14

      Kurt Angel 2 часа назад

      Фарфан смог. Лима смог, Марио тем более сможет.
      Для Локо будет настоящим усилением этот игрок. Не смотря на возраст

      1
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      Рейтинг: +666

      O-Z 2 часа назад

      За место Эдера на пару лет можно было бы пригласить, если много не затребует конечно.

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