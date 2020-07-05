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Betting Insider: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

5 июля 2020, 19:54
11

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.

Сегодня 34-летний хорват разорвал контракт «Аль-Духаилем».

Как сообщает Betting Insider, бывший форвард «Ювентуса» ведет переговоры с «Локомотивом». Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями игрока.

  • Манджукич – серебряный призер ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.
  • Помимо «Юве», он выступал за такие команды, как «Бавария» и «Атлетико».

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Локомотив Манджукич Марио
Комментарии (11)
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Kurt Angel
1593968490
Фарфан смог. Лима смог, Марио тем более сможет. Для Локо будет настоящим усилением этот игрок. Не смотря на возраст
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Ганнибал Лектор
1593969138
Староват, конечно, но класс у него высочайший, а потому было бы прекрасно увидеть его в РПЛ
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zra78
1593969383
Хороший молодой воспитанник...
Ответить
semm
1593969614
Не хотелось бы превращать РФЛ в лигу от игравших свой срок игроков, хотя чем чёрт не шутит может ещё и заиграть - 34 года это не срок для хорошего игрока - пугает то что он нападающий.
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absent32
1593970026
а может еще попросить какого там нибудь Дрогба возобновить карьеру? ааа?)))
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Romantic2010
1593970187
Всё правильно!! Курс на омоложение...НА годик младше фарфана
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Setién Enrique
1593970499
Неужели? Николич обратил свой взор на воспитанников! Обычный парень из Казанки. Молодой и перспективный. Манджукич почти ровесник Сёмина)) Николич сразу восходящую звезду нашел. В отличии от Палыча)))
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PAREVG.
1593971888
Грызун говорил что покупки не старше 28 лет, а ему уже 34, мастерство конечно при нем, но скорость явно уже не та.
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Armani nn
1593980503
Тематика молодежи, покатила, по ухабам, под откос...
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Hektor 84
1593982413
Этот серб из фиорентины значит старый не подпишут, а манджукич епт молодой в 34 года.
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